Javier Rabanal será el nuevo DT de Universitario

Uribe dio rotundo comentario sobre Paulo Autuori tras quedar Perú 3 en Libertadores: "Este..."

Julio César Uribe fue consultado sobre la continuidad de Paulo Autuori como DT de Sporting Cristal y en su respuesta, hizo un comentario contundente.

Luis Blancas
Julio César Uribe dio fuerte comentario sobre Paulo Autuori
Julio César Uribe dio fuerte comentario sobre Paulo Autuori | Composición: Líbero
Sporting Cristal perdió su enfrentamiento contra Cusco FC en el partido donde se definía el cupo de Perú 2 y 3 en la Copa Libertadores 2026. Después de esto, Julio César Uribe fue consultado sobre Paulo Autuori como entrenador del equipo cervecero. La respuesta del dirigente fue clara y reveladora.

Defensa de Sporting Cristal no seguirá en el club y no será renovado de cara al 2026

Julio César Uribe definió la continuidad de Paulo Autuori como DT de Sporting Cristal

En la conversación con Radio Programas del Perú (RPP), Uribe fue consultado por el panel de 'Fútbol como cancha' sobre el futuro de Autuori como técnico de Cristal.

Para el Director General de Fútbol del equipo celeste, la continuidad de Paulo Autuori como director técnico de Sporting Cristal es un hecho, ya que están apostando por un proyecto a largo plazo que los lleve a ganar nuevamente un título nacional.

paulo autuori

A pesar de quedar como Perú 3, Julio César Uribe confirmó que Paulo Autuori seguirá como DT de Sporting Cristal.

"Este es un proyecto futbolístico serio, no es amistoso. La historia de Paulo se respeta, él tiene una hoja de vida exitosa y nosotros valoramos esas capacidades. Se firmó un compromiso con él para desarrollar un proyecto y debemos ser consecuentes", expresó de manera contundente.

"Mi experiencia y la de Paulo son bastante importantes como para no volvernos a equivocar. El hincha desea el título al igual que nosotros, y debemos manejar los tiempos y tomar las decisiones. Estamos muy claros en lo que tenemos que hacer en el futuro y ya hemos trabajado en mejorar al equipo para no fallar en la intención de consolidar el título", acotó.

De esta forma, Julio César Uribe manifestó que, junto a Paulo Autuori, buscarán lo mejor para que Cristal logre ganar el campeonato del 2026 y, por ello, van a decidir bien con los futuros fichajes.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

