No es Dulanto: Venció a Real Madrid en la Champions League y ahora jugará en la Liga 1

¡Batacazo! Sporting Cristal quiere armar un equipo de lujo en la temporada 2026 y contrató a jugador que disputó la Champions League.

Erickson Acuña
Futbolista que jugó la Champions League llegará a la Liga 1.
Futbolista que jugó la Champions League llegará a la Liga 1. | Composición: Líbero
Sporting Cristal terminó el 2025 como Perú 3 y ahora luchará por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. De esta manera, el club celeste cerró el año con altibajos y buscará revertir la situación la próxima temporada con sus fichajes, por lo que ya comenzó a confirmar a algunos futbolistas.

Y es que el conjunto celeste sabe que el camino no será fácil en la siguiente campaña y ya viene planificando su plantilla. De esta manera, las renovaciones, salidas y refuerzos se fueron dando en los últimos días, siendo la incorporación de un destacado jugador que venció a Real Madrid de España una de las que captó la atención.

Sporting Cristal planifica la temporada 2026 con sus refuerzos 

Se trata de Cristiano Da Silva Leite, futbolista brasileño que se desempeña como lateral izquierdo, quien fue oficializado por el club de La Florida: “¡Bienvenido al Rímac! Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño Cristiano Da Silva Leite para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes”.

El jugador de 32 años estuvo a préstamo en el 2025 en el Operário-PR desde Goiás. Asimismo, fue parte de otros equipos brasileños como CRB de la Segunda División, Vitória-PE, Criciúma, Fluminense de la Serie A y Chapecoense. Y en el 2021, con la camiseta de FC Sheriff de Moldavia, ex club del peruano Gustavo Dulanto, venció a Real Madrid en la UEFA Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los celestes sumaron así a un nuevo fichaje con el objetivo de luchar por todos los objetivos el 2026, donde intentará lograr el ansiado título nacional de la Liga 1, así como realizar una gran campaña a nivel internacional. 

¿Cuánto se cotiza Cristiano Da Silva?

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Cristiano Da Silva Leite tiene un valor en el mercado actual de 250 mil €.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

