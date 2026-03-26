¿Jorge Fossati volverá al Perú para dirigir a Sporting Cristal tras la salida de Autuori?

Sporting Cristal anunció la salida de Paulo Autuori y de inmediato se empezó a especular sobre quién será el nuevo entrenador de los celestes. En redes sociales, los hinchas rímenses pidieron a la directiva (liderada por Julio César Uribe) contratar un estratega con experiencia y conocimiento en el fútbol peruano.

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Bajo esa premisa, los fanáticos solicitaron contratar a Jorge Fossati, DT que ganó dos títulos con Universitario y que se encuentra libre. En L1 MAX hablaron de si es posible ver al 'Nonno' en el banquillo celeste.

¿Jorge Fossati es opción en Sporting Cristal?

Hasta el momento no hay información sobre una negociación entre Sporting Cristal y Fossati. Sin embargo, tanto Gustavo Peralta como Ana Lucía Rodríguez dieron su opinión al respecto y señalaron que no es descabellado ver al ex Universitario en la tienda celeste.

Gustavo Peralta comentó que, desde su perspectiva, si Sporting Cristal le presenta un proyecto sólido a Jorge Fossati, el experimentado entrenador uruguayo puede volver al fútbol peruano para dirigir a los celestes.

'Analu' indicó que a Jorge Fossati sí le interesaría firmar con Sporting Cristal. “Yo creo que sí, si le hacen la propuesta, no veo inconveniente en que acepte ir al cuadro celeste. A diferencia de Alianza”.