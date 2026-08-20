Mateo Rodríguez rompe su silencio sobre su futuro en Sporting Cristal: "Espero volver"

Mateo Rodríguez, una de las jóvenes promesas que tiene Sporting Cristal, habló tras su reciente fichaje por Juan Pablo II para lo que resta de la temporada 2026 y no dudó en revelar los motivos por los cuales aceptó esta propuesta de unirse en calidad de préstamo al equipo de Chongoyape.

El joven delantero de 20 años señaló que lo que más quiere en estos momentos es tener minutos en la Liga 1, por lo que, cuando llegó esta oferta, no dudó en aceptarla.

Mateo Rodríguez habló sobre su futuro en Sporting Cristal. Foto: Estudio Fútbol

"Se me presentó la oportunidad de venir a Juan Pablo II y no lo pensé mucho en realidad, porque lo que yo quería era jugar. Se me presentó esta oportunidad y lo tomé de la mejor manera. Ahora conversé un poco con Jorge Araujo", fueron las primeras palabras del jugador para el programa 'Estudio Fútbol'.

Además, el joven delantero sostuvo que muchas personas han opinado sobre su carrera e incluso han dicho que su apellido representa un peso para él. Sin embargo, aseguró que son pocos los que conocen realmente el esfuerzo que viene realizando y dejó claro que llevar el apellido Rodríguez no le pesa, sino que lo considera una motivación adicional.

"Mucha gente habla, pero pocos saben el sacrificio que uno hace. No me pesa el apellido, es una motivación extra. Son pocos los afortunados de tener un papá futbolista que ha sido referente de un equipo y una nación entera".

Mateo Rodríguez rompe su silencio sobre su futuro en Sporting Cristal

En otro momento, Rodríguez expresó su deseo de regresar al club que lo formó y tener la oportunidad de demostrar todo el talento que posee.

"Si no me equivoco, mi contrato con Sporting Cristal es hasta el próximo año. Sí, obviamente mi meta es tratar de dar lo mejor de mí, sumar minutos en Juan Pablo II, y luego volver mucho mejor a Sporting Cristal si es que me dan la oportunidad. Hay un cariño con el club, prácticamente es mi casa desde hace diez años. Espero volver mucho mejor para seguir creciendo", manifestó el hijo del reconocido 'Mudo' Rodríguez.