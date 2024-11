Rodrigo Vilca: ¿Por qué retornó tan pronto al fútbol peruano?

Rodrigo Vilca no era titular indiscutible en Newcastle United U-23. Si bien no desentonó cada vez que le tocó estar en campo , el peruano no terminó de explotar todo su potencial. Es por ello que en agosto del 2021 fue prestado al Doncaster Rovers de la One League (tercera división), equipo en el que tuvo más continuidad. No obstante, tras finalizado su préstamo, retornó al banquillo de las 'Urracas'.