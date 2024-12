Jairo Vélez, flamante refuerzo de la 'U' destapó por qué no fichó por Alianza: "La verdad..."

En una reciente entrevista para GOLPERÚ , Jairo Vélez explicó que la institución victoriana se comunicó con su agente para evaluar su posible llegada; no obstante, con él nunca existió comunicación directa. Ante ello, el ex César Vallejo confesó su deseo de querer fichar por el vigente campeón del fútbol peruano.

"No sé si mi representante habló con ellos. Por ahí algo así me dijo, que estuvieron. Personalmente a mi no me llamaron. Tal vez con mi representante hablaron. Yo la verdad que ya estaba por la 'U', esperando que se dé todo", expresó el mediocampista de 29 años.