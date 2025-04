Álex Valera estalló tras las críticas de los hinchas de Universitario: "Somos una..."

Tras la victoria de Universitario ante Binacional por 3-1 en la fecha 9 del Torneo Apertura , varios hinchas cremas arremetieron con duras críticas hacia Álex Valera , cuestionando su bajo rendimiento y falta de eficacia frente al arco. Ante ello, el delantero fue abordado por la prensa y no dudó en responder a las críticas.

En su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao, el delantero crema habló con la prensa sobre las numerosas críticas que ha recibido por su bajo rendimiento goleador en lo que va de la temporada. El '9' del elenco de Ate no se quedó callado y dejó en claro que dentro del plantel son una familia, por lo que están comprometidos en mejorar la situación.

Además, Valera aseguró que las críticas no le afectan personalmente, ya que desde su llegada al club ha tenido que convivir con ellas. De igual manera, señaló que cuando las cosas le han ido bien siempre se han mantenido al margen y lo hará igual ahora que no está en su mejor momento.

"Nosotros somos una familia, y nosotros somos los que damos la cara y si un día tenemos un mal partido, al día siguiente hay que mejorar porque esto es fútbol, hoy puedes jugar bien, mañana puedes jugar mal y viceversa. Las críticas viene ya desde hace años. Tengo en el club 5 años y durante los 5 años he recibido críticas, por eso cuando me va bien no digo nada y cuando va mal tampoco. Esto es fútbol, todo es cambiante", declaró el delantero para Entre Bolas y los demás medios presentes.