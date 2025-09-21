- Hoy:
Excampeón dio fuerte opinión sobre César Inga tras no ser titular con Universitario: "No tiene..."
César Inga volvió a ser suplente en la victoria de Universitario ante UTC por el Torneo Clausura y un excampeón crema lanzó una contundente crítica que genera polémica.
Universitario consiguió una victoria agónica en los últimos minutos ante UTC, imponiéndose por 2-1 en el Mansiche de Trujillo por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Uno de los temas más comentados del encuentro fue la suplencia de César Inga, quien volvió a quedarse en el banco en los últimos partidos. Tras ello, un excampeón con los cremas no dudó en dar una opinión rotunda sobre el defensor.
César Inga se ha consolidado como una de las grandes apariciones de Universitario en la temporada. El futbolista llegó inicialmente para ser un revulsivo, pero su gran nivel al inicio del torneo le permitió ganarse un lugar en el once titular. No obstante, en los últimos partidos, el DT Jorge Fossati decidió relegarlo al banquillo.
Excampeón dio fuerte opinión sobre César Inga
Durante la última emisión del programa de YouTube 'La Parrilla del Loco', conducido por Juan Manuel Vargas, el exjugador de Universitario, Mario Gómez, fue consultado sobre la actualidad y el rendimiento de César Inga en la temporada, considerando que cuando estaba activo se desempeñaba en esa posición.
Ante esto, el excampeón con los cremas destacó que Inga es un gran futbolista y resaltó su polifuncionalidad. Sin embargo, dejó claro que no cuenta con las condiciones necesarias para ser titular en el sector izquierdo dentro del esquema de Jorge Fossati, y explicó la razón.
Video: Loco Vargas YouTube
"El chico (César Inga) juega muy bien, es un gran futbolista y es polifuncional, que eso es lo más importante para un futbolista. No he visto otro marcador izquierdo como tú (Juan Manuel Vargas). Juega bien Inga, pero no está para ser marcador izquierdo porque no tiene mucha marca", manifestó.
Mario Gómez fue campeón con Universitario
Mario Gómez es uno de los jugadores que defendió la camiseta de Universitario, club en el que debutó profesionalmente y permaneció varias temporadas. El popular 'Machito' es recordado por formar parte del plantel crema que logró el tricampeonato nacional entre 1998 y 2000.
¿Cuánto vale César Inga?
De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, César Inga se ha convertido en uno de los jugadores más revalorizados de la presente temporada. El polifuncional defensa llegó a Universitario con un valor de 450 mil euros, pero su destacado desempeño lo ha llevado a duplicar su cotización, alcanzando ahora el millón de euros.
