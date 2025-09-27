Barco reveló el nivel de jugadores que reforzarán a Universitario para el 2026: " Va a ser política"

Universitario de Deportes se enfrenta a Cusco FC en la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1, en un encuentro crucial que definirá posiciones en la lucha por el segundo campeonato del 2025. En la previa del partido, Álvaro Barco, director deportivo, fue consultado sobre los próximos fichajes del 2026 y transmitió un mensaje contundente, revelando el nivel de jugadores que traerán para la próxima temporada.

Álvaro Barco reveló el nivel de fichajes que reforzarán a Universitario para el 2026

En la entrevista con GOLPERÚ, Barco fue consultado sobre los próximos jugadores que llegarán a la escuadra merengue pensando en la Copa Libertadores 2026 y la Liga 2026. Su respuesta explicó el nivel de futbolistas que van a necesitar.

"Vamos a ver si tenemos la alternativa de contar con jugadores jóvenes en el plantel, que será la política del club en los próximos años, y siempre tener en mente que regresar a la Copa Libertadores implica intentar superar una fase más que la de este año. Esperamos ser mucho más competitivos", manifestó.

La respuesta del gerente deportivo, Álvaro Barco, explica que buscarán en su cantera a los próximos jugadores para reforzar el plantel, como una política marcada que seguirá hasta que deje el puesto. Esto con el fin de avanzar cada año en las fases de la Libertadores.

Además, explicó que Universitario todavía no puede reforzarse pensando en la Libertadores, ya que según las bases del campeonato nacional, todavía no se encuentran clasificados a pesar de ser campeones del Torneo Apertura.

"Uno siempre trata de planificar, uno trata de pensar en el futuro, pero hay que tener en cuenta que este campeonato no nos permite, pese a haber conseguido el Apertura, todavía soñar en Copa Libertadores, por lo menos en una fase importante que te pueda permitir tener un escenario económico más importante para poder afrontar contrataciones, renovaciones. Así que hay que esperar en ese sentido, pero siempre se piensa a futuro", reveló Barco.