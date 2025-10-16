Las 2 figuras de Universitario que corren el riesgo de perderse vital partido ante Cristal

Cada vez falta menos para que Universitario de Deportes mida fuerzas con Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, en un duelo en el que el cuadro crema puede definir el tricampeonato de la Liga 1 si se dan una serie de resultados. Sin embargo, hay opciones que dos fijos en el once base del DT Jorge Fossati no puedan estar presentes. A continuación, conoce la forma cómo estas figuras se perderían las acciones en el Estadio Nacional.

Las dos figuras de Universitario que corren el riesgo de no jugar ante Sporting Cristal

Antes de enfrentar de visita a los celestes, la 'U' recibirá este lunes 20 de octubre a Ayacucho FC por la jornada 15 del campeonato. Justamente, existen dos futbolistas del plantel merengue y que son muy considerados por el estratega uruguayo que llegan al choque estando en capilla en cuestión de amonestaciones.

Nos referimos a José Carabalí y Jesús Castillo. Tanto el carrilero zurdo como el mediocampista defensivo llevan acumulados cuatro tarjetas amarillas en 14 jornadas disputadas del Clausura, por lo que si en el choque frente a los 'Guerreros Wari' alguno de los dos jugadores recibe una cartulina más, quedarán suspendidos y se tendrán que perder el enfrentamiento con los bajopontinos.

Jesús Castillo y José Carabalí pueden perderse el partido ante Sporting Cristal si reciben una tarjeta amarilla más. Foto: Composición Líbero

Castillo y Carabalí podrían perderse el partido del tricampeonato de Universitario

Es preciso señalar que si alguno de los dos elementos citados de la plantilla de Universitario reciben su quinta tarjeta amarilla con la escuadra ayacuchana, serán sensibles bajas en el elenco estudiantil frente a Sporting Cristal, choque en el que podrían asegurar el título del Clausura y el tricampeonato nacional, pero eso solo sucederá si vencen a los 'Zorros' y Cusco FC no hace lo propio con Cienciano.

La pieza clave de Universitario que regresará para partido ante Sporting Cristal

Pero no todas son malas noticias en tienda merengue pues si llegase a perder a Jesús Castillo, su reemplazante será Rodrigo Ureña, si no llega a mediar algún inconveniente. El volante chileno cumplirá la última de sus seis fechas de suspensión ante Ayacucho FC, por lo que sí o sí regresará a las canchas contra el elenco bajopontino.

Tarjetas amarillas de Jesús Castillo en el Torneo Clausura 2025

Sport Huancayo 1-1 Universitario | tarjeta amarilla minuto 88

Universitario 1-1 Alianza Lima | tarjeta amarilla minuto 10

UTC 1-2 Universitario | tarjeta amarilla minuto 22

Universitario 3-0 Juan Pablo II | tarjeta amarilla minuto 57

Tarjetas amarillas de José Carabalí en el Torneo Clausura 2025