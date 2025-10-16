0
EN VIVO
Alianza Lima vs Sport Boys HOY por Liga 1

Las 2 figuras de Universitario que corren el riesgo de perderse vital partido ante Cristal

Universitario podría perder a dos de sus principales jugadores para trascendental encuentro ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025. ¿De quiénes se trata?

Mauricio Ubillus
Universitario puede perder a dos piezas clave para el partido ante Sporting Cristal.
Universitario puede perder a dos piezas clave para el partido ante Sporting Cristal. | Composición Líbero
COMPARTIR

Cada vez falta menos para que Universitario de Deportes mida fuerzas con Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, en un duelo en el que el cuadro crema puede definir el tricampeonato de la Liga 1 si se dan una serie de resultados. Sin embargo, hay opciones que dos fijos en el once base del DT Jorge Fossati no puedan estar presentes. A continuación, conoce la forma cómo estas figuras se perderían las acciones en el Estadio Nacional.

Franco Velazco mostró su molestia con Sporting Cristal y el estadio Alberto Gallardo.

PUEDES VER: Velazco arremete contra Cristal y crítica al estadio Alberto Gallardo: "Está sobre el agua"

Las dos figuras de Universitario que corren el riesgo de no jugar ante Sporting Cristal

Antes de enfrentar de visita a los celestes, la 'U' recibirá este lunes 20 de octubre a Ayacucho FC por la jornada 15 del campeonato. Justamente, existen dos futbolistas del plantel merengue y que son muy considerados por el estratega uruguayo que llegan al choque estando en capilla en cuestión de amonestaciones.

Nos referimos a José Carabalí y Jesús Castillo. Tanto el carrilero zurdo como el mediocampista defensivo llevan acumulados cuatro tarjetas amarillas en 14 jornadas disputadas del Clausura, por lo que si en el choque frente a los 'Guerreros Wari' alguno de los dos jugadores recibe una cartulina más, quedarán suspendidos y se tendrán que perder el enfrentamiento con los bajopontinos.

Jesús Castillo, José Carabalí

Jesús Castillo y José Carabalí pueden perderse el partido ante Sporting Cristal si reciben una tarjeta amarilla más. Foto: Composición Líbero

Castillo y Carabalí podrían perderse el partido del tricampeonato de Universitario

Es preciso señalar que si alguno de los dos elementos citados de la plantilla de Universitario reciben su quinta tarjeta amarilla con la escuadra ayacuchana, serán sensibles bajas en el elenco estudiantil frente a Sporting Cristal, choque en el que podrían asegurar el título del Clausura y el tricampeonato nacional, pero eso solo sucederá si vencen a los 'Zorros' y Cusco FC no hace lo propio con Cienciano.

La pieza clave de Universitario que regresará para partido ante Sporting Cristal

Pero no todas son malas noticias en tienda merengue pues si llegase a perder a Jesús Castillo, su reemplazante será Rodrigo Ureña, si no llega a mediar algún inconveniente. El volante chileno cumplirá la última de sus seis fechas de suspensión ante Ayacucho FC, por lo que sí o sí regresará a las canchas contra el elenco bajopontino.

Tarjetas amarillas de Jesús Castillo en el Torneo Clausura 2025

  • Sport Huancayo 1-1 Universitario | tarjeta amarilla minuto 88
  • Universitario 1-1 Alianza Lima | tarjeta amarilla minuto 10
  • UTC 1-2 Universitario | tarjeta amarilla minuto 22
  • Universitario 3-0 Juan Pablo II | tarjeta amarilla minuto 57

Tarjetas amarillas de José Carabalí en el Torneo Clausura 2025

  • Cienciano 1-1 Universitario | tarjeta amarilla minuto 70
  • Universitario 3-1 Atlético Grau | tarjeta amarilla minuto 57
  • Sport Huancayo 1-1 Universitario | tarjeta amarilla minuto 73
  • Melgar 1-2 Universitario | tarjeta amarilla minuto 45+1

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. Universitario perdió 3-1 y se complicó en la tabla de posiciones

  2. Representante argentino revela que jugador de Alianza Lima despertó interés en Fluminense

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano