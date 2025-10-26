ADT dio fuerte mensaje sobre la localía en la previa del partido contra Universitario: "Deben..."

Previo al partido trascendental entre Universitario de Deportes y ADT en Tarma, mismo que puede definir el tricampeonato de los cremas, el entrenador interino del 'Vendaval' sorprendió dando declaraciones sobre el intento que tuvo la 'U' por cambiar la sede del compromiso por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. ¿Qué sucedió?

PUEDES VER: Derrota de Sporting Cristal puede complicar clasificación de Alianza Lima a la Copa Libertadores

El periodista Gustavo Peralta, mediante la señal de L1 MAX, dio a conocer que los merengues le plantearon a la directiva tarmense trasladar el encuentro a Cusco por temas de seguridad, manteniendo así el factor de la altura. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada y ahora Cristian Ruggeri, asistente técnico que ejercerá como DT en este compromiso por la suspensión de Horacio Melgarejo, decidió pronunciarse al respecto.

"Jugamos contra el mejor equipo del campeonato. Los jugadores profesionales deben estar preparados para jugar en cualquier cancha", precisó. De esta forma, quedó claro que no se encontraba a favor de cambiar la localía del partido ante Universitario de Deportes, que tiene la oportunidad de salir tricampeón del fútbol peruano si consigue los tres puntos ante ADT.

Recordemos que el 'Vendaval' se ha hecho sumamente fuerte jugando en casa y hasta el momento no ha perdido con ningún club de Lima, ya que derrotó a Sporting Cristal y Alianza Lima, e incluso empató con Sport Boys si queremos agregar a los del Callao en esta lista. Por ello, muchos hinchas cremas temen por sufrir un tropezón en esta plaza.

¿Dónde ver Universitario vs. ADT?

La transmisión del partido entre Universitario de Deportes y ADT será mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio peruano. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias, detalles y goles al instante, incluyendo videos para que no te pierdas ni un momento del trascendental encuentro.