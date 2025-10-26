- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Universitario
- Sporting Cristal vs Los Chankas
- Real Madrid vs Barcelona
- Melgar vs Sport Huancayo
- Alianza Lima
- CTS 2025
ADT dio fuerte mensaje sobre la localía en la previa del partido contra Universitario: "Deben..."
Cristian Ruggeri, entrenador interino de ADT, se refirió a Universitario de Deportes y su intento por trasladar el partido de Tarma a otra ciudad.
Previo al partido trascendental entre Universitario de Deportes y ADT en Tarma, mismo que puede definir el tricampeonato de los cremas, el entrenador interino del 'Vendaval' sorprendió dando declaraciones sobre el intento que tuvo la 'U' por cambiar la sede del compromiso por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. ¿Qué sucedió?
PUEDES VER: Derrota de Sporting Cristal puede complicar clasificación de Alianza Lima a la Copa Libertadores
El periodista Gustavo Peralta, mediante la señal de L1 MAX, dio a conocer que los merengues le plantearon a la directiva tarmense trasladar el encuentro a Cusco por temas de seguridad, manteniendo así el factor de la altura. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada y ahora Cristian Ruggeri, asistente técnico que ejercerá como DT en este compromiso por la suspensión de Horacio Melgarejo, decidió pronunciarse al respecto.
"Jugamos contra el mejor equipo del campeonato. Los jugadores profesionales deben estar preparados para jugar en cualquier cancha", precisó. De esta forma, quedó claro que no se encontraba a favor de cambiar la localía del partido ante Universitario de Deportes, que tiene la oportunidad de salir tricampeón del fútbol peruano si consigue los tres puntos ante ADT.
Recordemos que el 'Vendaval' se ha hecho sumamente fuerte jugando en casa y hasta el momento no ha perdido con ningún club de Lima, ya que derrotó a Sporting Cristal y Alianza Lima, e incluso empató con Sport Boys si queremos agregar a los del Callao en esta lista. Por ello, muchos hinchas cremas temen por sufrir un tropezón en esta plaza.
¿Dónde ver Universitario vs. ADT?
La transmisión del partido entre Universitario de Deportes y ADT será mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio peruano. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias, detalles y goles al instante, incluyendo videos para que no te pierdas ni un momento del trascendental encuentro.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50