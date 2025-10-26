Pedro García y su dura crítica a posible fichaje de Universitario desde Ecuador: "Le caería mal"

Universitario está a poco de conseguir la hazaña del tricampeonato del fútbol peruano y esto lo saben a la perfección sus propios hinchas, quienes también se ilusionan con llegada de jugadores de liga del exterior. Antes, los 'cremas' tienen que definir la continuidad del plantel actual.

Todos los ojos apuntan a Universitario y es que el equipo de Jorge Fossati tiene todo a su favor para seguir sumando trofeos a su palmarés. Con ello, también buscan formar un equipo lo suficientemente potente para volver a luchar el siguiente año en el plano local como en el internacional en la Copa Libertadores y mejorar lo hecho este 2025.

Plantel de Universitario podría reforzarse con jugador de Emelec

Se trata de Christian Cueva y no es la primera vez que se pone su nombre como refuerzo a un equipo del fútbol peruano. Ante los rumores sobre su llegada a Universitario, Pedro García señaló que el fichaje del 'Aladino' podría afectar a los 'cremas' y no ve como un refuerzo necesario para la 'U'.

"El fútbol peruano todo es posible. Yo creo que le caería mal a la 'U' que llegue Cueva y no por un tema futbolístico", señaló en el programa 'Doble punta'. De acuerdo a las mismas palabras del periodista deportivo, la llegada de Cueva a Universitario podría afectar en la metodología que se maneja actualmente en el club y que le ha venido sirviendo todos estos años; sin embargo, cree que "es un jugador que desde lo futbolístico, aún en su versión más discreta, te puede dar algo".

Christian Cueva es actualmente jugador de Emelec de Ecuador, pero el mal momento en el rubro financiero del club podría ser el motivo principal para que el 'Aladino' busque su salida del equipo. Ante esto, los rumroes sobre su llegada al fútbol peruano siguen creciendo. Su valor actual es de 250 mil euros, según el portal Transfermarket.