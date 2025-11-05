0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1

Álvaro Barco deja impactante mensaje sobre continuidad de Jorge Fossati: "No me parece..."

El director deportivo de Universitario, Álvaro Barco, fue preguntado sobre la continuidad de Jorge Fossati para el 2026 y sorprendió con firme respuesta.

Francisco Esteves
Álvaro Barco habló sobre Jorge Fossati.
Álvaro Barco habló sobre Jorge Fossati. | Foto: AFP.
COMPARTIR

La temporada prácticamente acabó para Universitario de Deportes, al menos respecto al plantel masculino, y por ello los hinchas exigen que se planifique de inmediato la próxima campaña. Por ello, teniendo en cuenta que la 'U' competirá por el tetracampeonato de la Liga 1 y por hacer historia en la Copa Libertadores, Álvaro Barco no dudó en ser contundente respecto al futuro de Jorge Fossati, su actual entrenador.

Álvaro Barco habló sobre posible llegada de Christian Cueva.

PUEDES VER: Álvaro Barco habló sobre la posible llegada de Christian Cueva a Universitario: "Vamos a..."

Resulta que, en diálogo con el programa Tiempo Crema vía YouTube, el actual director deportivo de la institución merengue fue entrevistado y consultado respecto a diversos temas de esta y la siguiente campaña. Por ejemplo, se refirió a las contrataciones de Pedro Gallese y Christian Cueva que se vienen especulando en los últimos días. No obstante, quizá una de las cosas más importantes, fue que respaldó totalmente al estratega uruguayo que los sacó tricampeones del fútbol peruano.

"No me parece la interpretación que le ha dado el periodismo. Yo no creo que haya puesto en tela de juicio su continuidad, pero es cierto que, sin duda, vamos a tener conversaciones sobre la planificación y el futuro del club", precisó Álvaro Barco, dejando claro que Jorge Fossati continuará en Universitario de Deportes de cara a la siguiente temporada, con Liga 1 y Copa Libertadores en juego.

De esta forma, el entrenador uruguayo cuenta con toda la confianza de la directiva y buscará seguir haciendo historia con la 'U'. Recordemos que ahora el conjunto merengue debe comenzar a analizar qué fichajes realizará en el nuevo mercado de pases, sobre todo porque ahora podrá contar con más extranjeros gracias a que Matías Di Benedetto y Williams Riveros pueden nacionalizarse peruanos.

Álvaro Barco habló sobre Christian Cueva

"Mi relación con Cueva es la mejor. Hoy incluso comparte equipo con mi hijo. Lo conozco desde que tenía 13 años, que lo llevamos al club (San Martín). Son temas que quiero discutir con Jorge (Fossati), sobre las incorporaciones, altas y bajas. El entrenador tendrá mucho que decir. No quiero definir nada, pero que se queden tranquilos los hinchas porque vamos a tomar decisiones muy responsables", precisó Álvaro Barco, quien de esta forma no descartó la posible contratación de 'Aladino'.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Tabla acumulada Liga 1 Perú y posiciones del Clausura con resultado de Alianza Lima vs Chankas

  2. Alianza Lima vs. Chankas EN VIVO vía Liga 1 MAX por el Torneo Clausura

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano