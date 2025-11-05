Álvaro Barco deja impactante mensaje sobre continuidad de Jorge Fossati: "No me parece..."

La temporada prácticamente acabó para Universitario de Deportes, al menos respecto al plantel masculino, y por ello los hinchas exigen que se planifique de inmediato la próxima campaña. Por ello, teniendo en cuenta que la 'U' competirá por el tetracampeonato de la Liga 1 y por hacer historia en la Copa Libertadores, Álvaro Barco no dudó en ser contundente respecto al futuro de Jorge Fossati, su actual entrenador.

Resulta que, en diálogo con el programa Tiempo Crema vía YouTube, el actual director deportivo de la institución merengue fue entrevistado y consultado respecto a diversos temas de esta y la siguiente campaña. Por ejemplo, se refirió a las contrataciones de Pedro Gallese y Christian Cueva que se vienen especulando en los últimos días. No obstante, quizá una de las cosas más importantes, fue que respaldó totalmente al estratega uruguayo que los sacó tricampeones del fútbol peruano.

"No me parece la interpretación que le ha dado el periodismo. Yo no creo que haya puesto en tela de juicio su continuidad, pero es cierto que, sin duda, vamos a tener conversaciones sobre la planificación y el futuro del club", precisó Álvaro Barco, dejando claro que Jorge Fossati continuará en Universitario de Deportes de cara a la siguiente temporada, con Liga 1 y Copa Libertadores en juego.

De esta forma, el entrenador uruguayo cuenta con toda la confianza de la directiva y buscará seguir haciendo historia con la 'U'. Recordemos que ahora el conjunto merengue debe comenzar a analizar qué fichajes realizará en el nuevo mercado de pases, sobre todo porque ahora podrá contar con más extranjeros gracias a que Matías Di Benedetto y Williams Riveros pueden nacionalizarse peruanos.

Álvaro Barco habló sobre Christian Cueva

"Mi relación con Cueva es la mejor. Hoy incluso comparte equipo con mi hijo. Lo conozco desde que tenía 13 años, que lo llevamos al club (San Martín). Son temas que quiero discutir con Jorge (Fossati), sobre las incorporaciones, altas y bajas. El entrenador tendrá mucho que decir. No quiero definir nada, pero que se queden tranquilos los hinchas porque vamos a tomar decisiones muy responsables", precisó Álvaro Barco, quien de esta forma no descartó la posible contratación de 'Aladino'.