Futbolista extranjero de Universitario cerca de marcharse para el 2026: "Viendo opciones"

¡No es Britos! Futbolista extranjero de Universitario no recibirá aumento de sueldo y decidió buscar nuevas opciones fuera del país para el 2026.

Francisco Esteves
Universitario cerca de perder a pieza clave.
Universitario cerca de perder a pieza clave. | Foto: Universitario - X.
Universitario de Deportes es tricampeón del fútbol peruano y ahora comenzó con la preparación para la siguiente temporada, en la que luchará por el tetracampeonato de la Liga 1 y buscará hacer historia en la Copa Libertadores. Sin embargo, uno de sus principales futbolistas extranjeros está cerca de marcharse y ya se encuentra buscando nuevas opciones fuera de Perú para continuar con su carrera profesional.

Mediante la transmisión más reciente de L1 MAX, el periodista Gustavo Peralta brindó información sumamente importante sobre el futuro de un pilar en el mediocampo para los merengues. Nos referimos a Rodrigo Ureña, quien llegó en el 2023 a la 'U' y se ha ganado el corazón de toda la hinchada gracias a su enorme rendimiento, a tal nivel que fue convocado para la selección chilena por Ricardo Gareca.

"A Rodrigo Ureña no se le ha planteado una mejora y extensión de contrato, el entorno de Ureña ya está viendo opciones para el otro año", precisó el mencionado comunicador, dejando claro que Universitario de Deportes no piensa aumentarle el salario para renovarle y el volante tomó la decisión de analizar dónde seguir jugando la próxima temporada.

Números de Rodrigo Ureña este 2025

Entre Copa Libertadores y Liga 1, Rodrigo Ureña ha jugado un total de 28 partidos en Universitario esta temporada y es, después del 2024, la segunda que menos compromisos disputó. Esto debido a las suspensiones. En ese lapso, brindó únicamente 3 asistencias y todas en el Torneo Clausura. Quizá por ello en tienda crema no ven con malos ojos su partida.

¿Cuál es el valor de Rodrigo Ureña?

Actualmente, Rodrigo Ureña tiene un valor de 800 mil euros en el mercado de transferencia y es uno de los precios más elevados a lo largo de su carrera profesional, solo por detrás de los 850 mil euros que llegó a costar en el 2023, durante su primera temporada con la crema.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

