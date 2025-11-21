Ex Melgar confesó por qué decidió volver a Universitario e impacta a hinchas: "ADN distinto"

Universitario de Deportes apunta a terminar el año invicto para sellar una campaña realmente de ensueño. En esa línea, previo al partido ante Los Chankas, la hinchada merengue se sorprendió al conocer el mensaje de un exjugador de Melgar que se pronunció por primera vez sobre su vuelta al conjunto de Ate.

Ex Melgar habló sobre su vuelta a Universitario de Deportes

Mediante una reciente entrevista José Espinoza, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la 'U' decidió hablar sobre la regreso al equipo crema y aseguró que quedó emocionado por todo lo que representa la institución. A su vez, manifestó que su prioridad será que los futbolistas de las canteras también puedan sentirse identificados con la "garra crema".

José Espinoza se pronunció tras su regreso a Universitario de Deportes

"Es una emoción volver, porque llegué a la 'U' a los diez años. El jugador de Universitario tiene un ADN distinto. Implementaremos una metodología acorde con lo que exige el estilo de la 'U': la garra. Después viene lo demás", expresó.

(Video: Universitario)

Consultado respecto a su objetivo principal con las Divisiones Menores, el formador dejó en claro que el proceso implicará un trabajo a nivel "integral" con la finalidad de que los futbolistas puedan destacar al máximo en sus categorías.

"No será fácil el camino, será lento si lo queremos hacer bien. Esto trae un desarrollo integral y eso conlleva muchas cosas: la parte física, la nutricional, el aspecto técnico y táctico y, sobre todo, los valores. Luego, ver cómo nutrir cada etapa para llevarlo al más alto nivel", agregó.

Cabe resaltar que, José Espinoza es un exjugador profesional, con pasado en importantes clubes como Universitario, Deportivo Pesquero, Melgar de Arequipa entre el 2002 al 2003, y Estudiantes de Medicina en el Perú. Asimismo, en el extranjero ha defendido a escuadras como Dundee United de Escocia, CSD Municipal de Guatemala y DUX Internacional de Papúa Nueva Guinea.