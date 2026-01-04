Jugador de Racing llegó a Perú para jugar en Universitario por todo el 2026: "Es un orgullo"

Universitario de Deportes ha oficializado a sus nuevos jugadores para defender el tricampeonato en la Liga 1 de la temporada 2026. Por lo tanto, varios futbolistas se están sumando al plantel para el inicio de la pretemporada, entre ellos se encuentra Héctor Fertoli, jugador de Racing que ha sido cedido al cuadro merengue.

Jugador de Racing llegó a Perú y anunció que defenderá los colores de Universitario

Fertoli se encontraba llegando al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez cuando periodistas se le acercaron a preguntarle sobre su nuevo club, Universitario, al ser cedido a préstamo por Racing Club de Avellaneda.

El volante argentino de 31 años fue consultado sobre cuáles fueron los motivos principales para fichar por el cuadro merengue, y en su respuesta, el futbolista de Racing mencionó que la grandeza del club de Ate es una de las principales razones.

"Que sea tricampeón, que vaya a jugar la Copa Libertadores este año, la verdad es un orgullo para mí poder venir aquí, que hayan confiado en mí, así que estoy muy contento", comenzó diciendo.

"He sentido el cariño de la gente incluso antes de firmar. Sé que es un club gigante y estoy muy contento", continuó el mediocampista argentino que se venía desempeñando en Tigres, también a préstamo.

Video: Jax Latin Media

Héctor Fertoli llegó a Universitario en condición de cedido desde Racing

Racing Club de Avellaneda es el dueño del pase de Héctor Fértoli, por lo que llegaron a un acuerdo con Universitario para que el préstamo del jugador se haga efectivo durante todo el 2026 y así buscar el cuarto título consecutivo del club.

Héctor Fértoli fue anunciado como nuevo jugador de Universitario de Deportes

¿Cómo le fue a Héctor Fertoli en su último club?

Durante la temporada 2025, Fértoli disputó el Torneo Apertura, Clausura y Copa Argentina con la camiseta de Tigres. En este club jugó 19 partidos, asistió 2 veces y anotó solo un gol.