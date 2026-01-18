Ex Villareal expresó su emoción por llegar a Universitario: "Una nueva oportunidad"

Universitario viene de disputar su primer amistoso de pretemporada ante Sport Boys. Aunque no pudieron quedarse con la victoria, fue un enfrentamiento importante para que Javier Rabanal y su comando técnico saquen conclusiones. Mientras tanto, un ex Villareal de España mostró su emoción por ser parte del equipo que luchará por el tetracampeonato.

Sergi López Castelló anuncia su llegada a Lima como preparador físico de Universitario. Con experiencia en Espanyol junto a Mauricio Pochettino, Villarreal CF y CD Castellón, López busca elevar la intensidad de juego y sostenibilidad atlética. Veremos si es lo que los cremas necesitan, ya que la temporada 2026 no será nada sencilla.

Sergi López es el preparador físico de Universitario



Varios hinchas de Universitario están decidiendo confíar en la apuesta del club con Javier Rabanal a la cabeza. Pasa que Jorge Fossati tenía contrato por toda la temporada 2026, pero desistieron de contar con él por un aparente 'desgaste institucional'. Ahora con el DT español esperan seguir con la racha en la Liga 1 y hacer una buena Copa Libertadores.

Próximos partidos de Universitario

Primero Melgar en un amistoso, luego la Universidad de Chile por la Noche Crema. Universitario tendrá dos pruebas más para definir su equipo antes de su debut en la Liga 1 ante ADT en el Estadio Monumental. Además se espera que pueda llegar un refuerzo sorpresa, aún nada esta confirmado.

Universitario en la Copa Libertadores

El equipo crema consiguió su clasificación directa a la fase de grupos y será parte del bombo 2 en el sorteo. Universitario tiene una ligera ventaja porque evitará enfrentarse a equipos candidatos al título. Javier Rabanal viene de ser semifinalista con Independiente del Valle en la Copa Sudamericana, su experiencia será clave para el camino de los cremas en este torneo internacional.