DT de U. de Chile elogió a dos futbolistas de Universitario tras perder por goleada: "Ofensivos"

Universitario de Deportes venció 3-0 a la U. de Chile en la 'Noche Crema' el sábado pasado. Luego de varios días, el técnico del equipo chileno, Francisco Meneghini, fue consultado sobre esta victoria en el Estadio Monumental de Ate. Durante su declaración, el entrenador solo tuvo palabras de elogio para José Carabalí y Andy Polo.

En conversación con TNT Sports Chile, Meneghini, actual entrenador de Universidad de Chile, fue consultado sobre los amistosos que tuvo en pretemporada antes que comience su liga local. Entre sus respuesta resaltó el duelo que tuvieron ante Universitario.

Para el técnico argentino, el cuadro merengue logró la victoria debido a que tienen jugadores que son muy bien utilizados y sobre todo rapidos para el ataque en referencia a Andy Polo y José Carabalí.

"Lo que pasó con Universitario es que juegan con un 3-5-2, no tienen laterales sino dos carrileros abiertos que son José Carabalí y Andy Polo, dos futbolistas muy ofensivos. Entonces, no logramos presionar bien y no coordinamos en la presión alta", dijo el DT de U.Chile.

Francisco Meneghini dejó en claro que si bien tuvieron ataques que pudieron significar en ventaja, no lograron consolidarse dentro del campo, pues los carrileros rapidos como Polo y Carabalí pasaban con ventaja ante sus jugadores Felipe Salomoni y Fabián Hormazábal.

"Al principio tuvimos una jugada buena, después no pudimos mantener y al no iniciar bien ese proceso de presión, esos dos jugadores recibían con mucha ventaja y Felipe y Fabián muchas veces se veían en esa situación que el carrilero los atacan y los interiores, que también eran ofensivos, también tienen ese desmarque. Ahí nos descoordinamos. Creo que son conclusiones que uno va sacando pero creo que es un tema colectivo y táctico de ellos principalmente", concluyó.

Por otro lado, Francisco Meneghini, técnico de U. de Chile, se rindió en elogios ante Universitario de Deportes, pues sintió que los hinchas acompañaban a su club en la noche de presentación por lo que aceptó su derrota definiendo a la escuadra merengue como un equipo sólido.

"Obviamente, un equipo tan grande como la 'U' hasta en los amistosos tiene mucha repercusión. No fue un buen partido el nuestro, no jugamos bien, nos superó un rival muy sólido, que más allá de cambiar el entrenador viene jugando con los mismos jugadores hace muchos años, son los tricampeones de Perú y bueno, sacamos conclusiones", mencionó.

El sábado 24 de enero, Universitario goleó 3 a 0 a Universidad de Chile desde el Estadio Monumental por la 'Noche Crema 2026'. Los goles del club de Ate fueron anotados por Alex Valera, Martín Pérez Guedes y José Rivera.