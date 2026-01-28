- Hoy:
Directivo de Colo Colo confirmó si fichará a futbolista de Universitario: "Sobre..."
Colo Colo buscaba el fichaje de un jugador de Universitario de Deportes de cara al 2026 y desde su parte directiva confirmaron si lo contratarán antes del inicio de la Liga 1.
Colo Colo no quiere escatimar esfuerzos para volver a ser protagonista en la liga chilena, por eso han puesto la atención en un futbolista de Universitario de Deportes para sumar jerarquía a su equipo. Estamos hablando del arquero Miguel Vargas y desde la parte directiva, a través de Daniel Morón, confirmaron que el jugador será el nuevo fichaje del 'Cacique'.
Daniel Morón, dirigente de Colo Colo, reveló si ficharán a jugador de Universitario
En la conversación con el canal 'Fútbol sin censura', Morón, director deportivo de Colo Colo, fue consultado sobre diversos fichajes entre el cuadro chileno y el peruano.
Si bien al directivo del equipo de Chile le preguntaron sobre la inminente salida de Esteban Pavez a Alianza Lima, también le consultaron si lograrán fichar a Miguel Vargas de Universitario de cara a la temporada 2026 de la liga chilena.
Daniel Morón, director deportivo de Colo Colo, descartó rotundamente el fichaje de Miguel Vargas al equipo y rechazó negociaciones. "Sobre el arquero Miguel Vargas no hay nada", afirmó.
Daniel Morón, director deportivo de Colo Colo, reveló si ficharán a Miguel Vargas de Universitario.
Cabe mencionar que la noticia del interés del equipo chileno hacia el arquero de Universitario llegó desde Chile cuando el periodista Rodrigo López y luego Gustavo Peralta confirmaron que buscaban el préstamo.
Sin embargo, también desde tierras sureñas confirmaron que Colo Colo no se encuentra bien financieramente, por lo que su fichaje también es complicado desde ese lado.
Miguel Vargas en Universitario
En el año 2025, Miguel Vargas no logró ser el arquero titular de Universitario de Deportes, por lo que fue el segundo guardameta detrás de Sebastián Britos. No obstante, el peruano-chileno jugó 4 partidos oficiales.
