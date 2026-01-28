¿Valera? Universitario le mejoró el contrato y confirman que se queda por todo el 2026

Hasta el momento el plantel de Universitario estaría cerrado, pero eso no significa que no hayan salidas. La directiva de la U entró en alerta cuando se enteraron que un jugador que Javier Rabanal quería en el plantel, buscaba su salida del equipo. Parece que tras varias reuniones, lograron llegar a un acuerdo justo.

"Es conocido que hace semanas estaba la posibilidad de irse porque varios clubes de la liga 1 lo querían y él buscaba tener titularidad. Sin embargo, la U definió que si se iba era solamente al extranjero. Ayer se dio una mejora de contrato en el aspecto económico pero no se extendió el vínculo que culmina en diciembre del presente año", reveló el periodista Gustavo Peralta vía X.

José Rivera, más conocido como el 'Tunche', fue uno de los goleadores de Universitario en la temporada 2025. Eso no es lo único, sino que también ha sido clave en los últimos tres años para que el equipo crema sea tricampeón. Es normal que después de tantos años quiera salir para buscar una oportunidad como titular. Tiene mucho por demostrar aún.

¿Dónde pudo ir jugar Rivera?

Hace unas semanas se comenta que hubo una oferta de cesión por el delantero que Universitario rechazó, ya que solo contempla su salida mediante una venta. Otro de los equipos que sonó como siguiente club del 'Tunche' fue Melgar, pero nada concreto. Su contrato termina a fines del 2026, por lo que podría irse gratis a final de temporada.

La competencia en la delantera

José Rivera debe tener en cuenta que la competencia esta temporada se mucho mayor en comparación con la anterior. Universitario anunció la llegada del senegáles Sekou Gassama y el argentino Lisandro Alzugaray, jugadores con experiencia internacional que han firmado con la intención de ser titulares. Vamos a ver que es lo que sucede, no se descarta que el 'Tunche' salga a préstamo a mitad de año.