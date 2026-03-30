Periodista ecuatoriano sobre futuro de Javier Rabanal como DT de Universitario: "Un pie..."

Un discreto inicio en la Liga 1 ha generado un sinfín de críticas para Javier Rabanal y su labor como entrenador de Universitario de Deportes. Más allá de que el estratega español viene trabajando con miras al partido ante Alianza Lima, desde Ecuador ha llegado una información relacionada a su futuro en el banquillo del tricampeón peruano.

Según lo revelado por el periodista Xavier Segovia, que trabaja para diferentes medios en el país norteño, Rabanal está con un pie fuera de la ‘U’ y sostiene que si no suma de a tres en el clásico, será cesado de su cargo, aunque sus informaciones se basan en reportes de la prensa peruana.

“¡Con un pie fuera! El ex director técnico de IDV, Javier Rabanal, habría recibido un ultimátum por parte de la dirigencia de Universitario. Si no obtiene un buen resultado en el clásico ante Alianza Lima el sábado (20:00), el DT campeón de la LigaEcuabet 2025 estará FUERA de equipo crema, según informan medios de Perú”, escribió en su cuenta de X.

Cabe señalar que en su publicación también hace eco de supuestas diferencias entre el estratega con sus dirigidos. “Extraoficialmente, se habla de una presunta mala relación con algunos de los jugadores”, agregó.

Javier Rabanal podría dejar en Universitario

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima por Liga 1?

Universitario se enfrentará a Alianza Lima este sábado 4 de abril, a partir de las 20.00 hora local, en el Estadio Monumental de Ate, por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.