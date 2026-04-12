Prensa chilena advierte por polémico árbitro del Universitario vs Coquimbo Unido: "El peor"
Conmebol designó a un polémico árbitro para dirigir el Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores y la prensa chilena no tardó en cuestionarlo. ¿Qué dijeron?
Universitario vs Coquimbo Unido será uno de los partidos más emocionantes de la segunda jornada de la Copa Libertadores 2026. Los cremas quieren obtener su primer triunfo en el torneo y encaminar su clasificación a octavos de final. Sin embargo, la Conmebol sorprendió al designar a un cuestionado árbitro y la prensa chilena no tardó en dar una rotunda advertencia.
PUEDES VER: DT de Universitario tomó una severa decisión tras cuestionado rendimiento de Jesús Castillo
Para este compromiso, la Conmebol dispuso que el árbitro brasileño Ramon Abatti sea quien dirija el partido de Universitario ante la escuadra chilena, quien es considerado como uno de los árbitros más destacados a nivel sudamericano y ha sido seleccionado para torneos de gran categoría como el Mundial de Clubes, Copa Libertadores, Juegos Olímpicos, entre otros.
Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de polémica, ya que en el pasado fue sancionado por malas actuaciones. Precisamente, la prensa chilena no dudó y emitió una profunda advertencia por su desempeño arbitral. El medio chileno 'Redgol' realizó una publicación por la designación de este árbitro y recordó que en la temporada pasa se ganó el galardón de "el peor error arbitral" en el fútbol brasileño.
“El árbitro de 36 años y que representará a su país en el Mundial 2026 tiene a su haber una polémica de grandes proporciones, pues tuvo a su haber “el peor error arbitral del 2025” en su país. En Coquimbo deben prestar atención a este detalle”, mencionaron en su publicación.
Esto, se dio luego de que Abatti no sancionase un penal en contra del delantero chileno Gonzalo Tapia durante un partido entre Sao Paulo y Palmeiras. En dicha acción, el VAR tampoco advirtió al árbitro por su error. Por ello, la Confederación Brasileña de Fútbol decidió suspenderlo y lo llamó a que realice entrenamientos y evaluación interna para volver a dirigir.
Universitario vs Coquimbo Unido: árbitros del partido
- Árbitro principal: Ramón Abatti (Brasil)
- Árbitro asistente: Rodrigo Correa (Brasil)
- Segundo asistente: Víctor Imaxu (Brasil)
- Cuarto árbitro: Matheus Candancan (Brasil)
- VAR: Wagner Reway (Brasil)
- AVAR: Marco Fazekas (Brasil)
Notas Recomendadas
