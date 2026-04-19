Universitario sorprende con anuncio sobre Javier Rabanal en medio de posible salida: "Hoy..."

Universitario de Deportes está a puertas de un vital partido ante Melgar por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Los cremas no están teniendo su mejor desempeño en esta temporada y uno de los más señalados por los hinchas es Javier Rabanal, sobre quien se ha rumoreado que está cerca de ser destituido. En medio de ello, el club ha sorprendido a todos con un anuncio sobre el técnico.

Universitario sorprende con anuncio sobre Javier Rabanal en medio de posible salida

En los últimos días se ha informado que la continuidad de Javier Rabanal como la cabeza del comando técnico de Universitario no es segura, luego de que no haya podido sacar el mejor rendimiento de los jugadores y en especial por la última derrota ante Coquimbo Unido.

Si bien es cierto que los cremas siguen entre los primeros lugares en la tabla de posiciones de la Liga 1, no son los principales candidatos para poder quedarse con el título del Torneo Apertura.

En medio de esa compleja situación, el club sorprendió con un anuncio sobre el estratega español. Aunque muchos hinchas piden su destitución, el club aprovechó sus redes sociales para saludar a su entrenador porque hoy, domingo 19 de abril, está de cumpleaños.

Universitario saludó a Javier Rabanal por su cumpleaños.

"Felicidades, profe. Hoy está de cumpleaños Javier Rabanal, Director Técnico de nuestro primer equipo", fue el anuncio que compartió el club en su cuenta social de ‘X’. Un mensaje que ha generado divididas opiniones entre los aficionados de la ‘U’, ya que muchos siguen exigiendo su salida, otros confían en su habilidad para revertir el mal momento.

Por el momento, la continuidad de Rabanal como técnico de la ‘U’ sigue en entredicho, por lo que deberá obtener la mayor cantidad de triunfos posibles para revertir las críticas.

Estos son los números de Javier Rabanal con Universitario

Desde que Javier Rabanal asumió el mando del equipo merengue, ha estado al frente en 10 encuentros oficiales, distribuidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. Durante este periodo, ha conseguido cinco triunfos, tres empates y ha sufrido dos derrotas. Aunque estos resultados no son desastrosos, el rendimiento del equipo no ha logrado satisfacer completamente ni a la dirección deportiva ni a los aficionados.