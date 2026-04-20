Canal confirmado para ver Universitario vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1 2026

Luego de las derrotas ante Coquimbo Unido y FBC Melgar, Universitario de Deportes volverá al ruedo y enfrentará a Deportivo Garcilaso por el partido pendiente de la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Cotejo que fue aplazado por la participación del cuadro merengue en la Copa Libertadores.

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Cabe destacar que, según la información brindada en las últimas horas, Universitario se presentará a este encuentro sin Javier Rabanal, sino que tendrá a Jorge ‘Coco’ Araujo como su entrenador interino hasta que confirmen la presencia del nuevo entrenador. En la siguiente nota podrás revisar todo acerca de este compromiso.

¿Cuándo juegan Universitario vs Deportivo Garcilaso?

El duelo entre Universitario vs Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Apertura está programado para este miércoles 22 de abril en el Monumental.

¿A qué hora juegan Universitario vs Deportivo Garcilaso?

El compromiso entre Universitario vs Deportivo Garcilaso está pactado para que empiece a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Universitario vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura?

La transmisión del Universitario vs Deportivo Garcilaso estará a cargo del canal L1 Max que puedes sintonizar en las señales de Movistar, Claro TV, DirecTV, Best Cable y otras operadoras. Además, también puedes seguirlo vía streaming en L1 Play.

Universitario vs Deportivo Garcilaso: últimos partidos

De los últimos cinco enfrentamientos, Universitario tiene un saldo favorable con dos victorias, mientras que Deportivo Garcilaso no ha ganado ningún encuentro. Por otro lado, los tres duelos entre ambos han terminado en empate tanto en Lima como en Cusco.