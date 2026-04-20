Diego Penny dio tajante comentario contra la 'U' tras derrota con Melgar: "Es dispararse a los pies"

Universitario de Deportes se complicó en el Torneo Apertura 2026 tras perder ante FBC Melgar en Arequipa. Los dirigidos por Javier Rabanal prácticamente le dicen adiós al certamen de la Liga 1, por lo que las miradas apuntan contra Javier Rabanal y la actual directiva crema. Bajo este panorama, Diego Penny tomó la palabra y dejó fuerte comentario durante programa en vivo.

Diego Penny se refirió a Universitario

Durante el programa “Después de todo“, Diego Penny indicó que la situación de Universitario es complicada por las decisiones a tomar con relación al futuro de Javier Rabanal. Y es que no solo se trata de hacer un cambio desde el comando técnico, sino que sería una muestra de que la directiva actual de los 'merengues' se equivocó en toma de decisiones.

Siguiendo esa línea, recalca que la 'U' era un equipo sólido en el torneo local, más aún por tener el sello de ser el actual tricampeón del fútbol peruano. Sin embargo, en los últimos encuentros no ha dejado chispas de lo que fue ese poderío al ceder muchos puntos en este Torneo Apertura 2026.

“Es muy difícil hablar de Rabanal. Siento que la gente que lo trajo a Rabanal, al sacarlo se exponen. Van a tratar de protegerse entre ellos. Fossati va a ser una opción siempre en la 'U'. La primera gran decisión de la directiva nueva de Velazco y Barco fue sacar a Fossati, y la segunda es traer a Rabanal. La 'U' es el tricampeón del fútbol peruano, pero hoy se ha olvidado hasta de ir a guerrear los partidos que tiene que ir a ganarlos. Es complicado que sigue así, pero te soy sincero, es dispararse a los pies. La misma gente de la ‘U’ que lo trajo, se dispararían a los pies si sacan a Rabanal“, manifestó Diego Penny.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Próximo partido de Universitario

El siguiente partido de Universitario será ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura 2026. Este choque se jugará en el Estadio Monumental el miércoles 22 de abril a partir de las 20.30 horas locales (1.30 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.