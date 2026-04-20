0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones Torneo Apertura 2026 tras la derrota de Universitario

Diego Penny dio tajante comentario contra la 'U' tras derrota con Melgar: "Es dispararse a los pies"

El ahora comentarista deportivo, Diego Penny, no calló durante programa en vivo para analizar el presente de Universitario al mando de Javier Rabanal.

Diego Medina
Diego Penny se refirió a la derrota de Universitario ante Melgar.
Diego Penny se refirió a la derrota de Universitario ante Melgar. | Foto: X Movistar Deportes
COMPARTIR

Universitario de Deportes se complicó en el Torneo Apertura 2026 tras perder ante FBC Melgar en Arequipa. Los dirigidos por Javier Rabanal prácticamente le dicen adiós al certamen de la Liga 1, por lo que las miradas apuntan contra Javier Rabanal y la actual directiva crema. Bajo este panorama, Diego Penny tomó la palabra y dejó fuerte comentario durante programa en vivo.

Franco Velazco, administrador de Universitario, tomará fuerte medida con Javier Rabanal tras derrota ante Melgar

PUEDES VER: Administrador de Universitario tomará drástica medida con Rabanal tras derrota: "Suerte echada"

Diego Penny se refirió a Universitario

Durante el programa “Después de todo“, Diego Penny indicó que la situación de Universitario es complicada por las decisiones a tomar con relación al futuro de Javier Rabanal. Y es que no solo se trata de hacer un cambio desde el comando técnico, sino que sería una muestra de que la directiva actual de los 'merengues' se equivocó en toma de decisiones.

Siguiendo esa línea, recalca que la 'U' era un equipo sólido en el torneo local, más aún por tener el sello de ser el actual tricampeón del fútbol peruano. Sin embargo, en los últimos encuentros no ha dejado chispas de lo que fue ese poderío al ceder muchos puntos en este Torneo Apertura 2026.

Es muy difícil hablar de Rabanal. Siento que la gente que lo trajo a Rabanal, al sacarlo se exponen. Van a tratar de protegerse entre ellos. Fossati va a ser una opción siempre en la 'U'. La primera gran decisión de la directiva nueva de Velazco y Barco fue sacar a Fossati, y la segunda es traer a Rabanal. La 'U' es el tricampeón del fútbol peruano, pero hoy se ha olvidado hasta de ir a guerrear los partidos que tiene que ir a ganarlos. Es complicado que sigue así, pero te soy sincero, es dispararse a los pies. La misma gente de la ‘U’ que lo trajo, se dispararían a los pies si sacan a Rabanal“, manifestó Diego Penny.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Próximo partido de Universitario

El siguiente partido de Universitario será ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura 2026. Este choque se jugará en el Estadio Monumental el miércoles 22 de abril a partir de las 20.30 horas locales (1.30 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Gustavo Roverano, ex Alianza Lima, remece el mercado y firmó por club campeón: "Bienvenido"

  2. Alianza Lima y los resultados que necesita para ser campeón del Torneo Apertura 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano