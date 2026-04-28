Pablo Peirano rompió su silencio y reveló si será nuevo DT de Universitario: "Mi nombre..."

Universitario de Deportes sigue en búsqueda de la mejor opción para asumir la dirección técnica del club tras la salida de Javier Rabanal. En medio de ello, Pablo Peirano rompió su silencio para revelar si será el nuevo entrenador del equipo merengue de cara a la temporada 2026 de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

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Pablo Peirano reveló si será nuevo técnico de Universitario de Deportes

En conversación con el programa 'PBO Campeonísimo', Peirano fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a Universitario luego de la salida de Rabanal, en medio de la crisis deportiva.

El entrenador uruguayo mencionó que tiene presente que en el club crema lo consideran una opción para asumir el cargo de técnico. Sin embargo, precisó que la directiva merengue no lo ha contactado de forma directa.

"Sé que mi nombre está arriba de la mesa. A mí directamente del equipo no me han comentado nada", comentó el entrenador.

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Asimismo, Pablo Peirano detalló que también sabe que, desde Universitario de Deportes, han consultado a su entorno más cercano cómo suele dirigir tácticamente a sus equipos.

A lo que el técnico de 51 años explicó que suele usar un sistema 5-3-2; no obstante, es consciente de que no siempre se debe repetir una fórmula táctica, ya que se vuelve común y contrarrestable para los rivales.

"Si han preguntado en el entorno mío sobre mi trabajo, me han estudiado también el manejo más de un sistema, como el 5-3-2, que lo sé mucho en Santa Fe, como otros sistemas que también utilizo a la hora de tener variantes, porque uno tampoco puede ser tan repetitivo teniendo solo una fórmula para jugar, porque los momentos van cambiando y también se necesitan muchas soluciones. Así que el concepto del universitario ya lo tengo, lo conozco muy bien hace mucho tiempo", continuó.

Por último, Pablo Peirano explicó que sabe que el éxito del tricampeón Universitario en el fútbol peruano proviene de una línea defensiva de 3, iniciada por Jorge Fossati y continuada por Fabián Bustos.

"La fórmula y los jugadores, prácticamente el proceso de Jorge (Fossati), después de Fabián Bustos, han mantenido una línea de jugadores, se han renovado y han mantenido una misma característica y base que le da funcionamiento a los que los hago campeón todos estos años", finalizó.

Clubes de Pablo Peirano como técnico