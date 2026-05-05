0
EN VIVO
Sporting Cristal vs. Palmeiras por Libertadores
EN DIRECTO
Cienciano vs. Puerto Cabello por Sudamericana

Los dos ex Alianza Lima que encajan perfectamente en Universitario: "Creo que..."

Filtraron los nombres de dos ex Alianza Lima que encajarían perfectamente en Universitario para el resto de la Liga 1 2026. ¿Quiénes son?

Francisco Esteves
Los dos ex Alianza Lima que encajan perfectamente en Universitario.
Los dos ex Alianza Lima que encajan perfectamente en Universitario. | Foto: Universitario - X.
COMPARTIR

Universitario de Deportes sabe que necesita hacer cambios en su plantel si quiere salir campeón del Torneo Clausura y seguir en la lucha por el 'Tetra' de la Liga 1. En ese sentido, un reconocido periodista mencionó los nombres de dos exfutbolistas de Alianza Lima que encajarían como anillo al dedo en el cuadro merengue. Nos referimos a Pablo Lavandeira y Sebastián Rodríguez.

Horacio Benincasa se sinceró ante acusaciones de Chankas.

PUEDES VER: Futbolista de Garcilaso se sinceró ante acusaciones de Chankas: "Habíamos recibido plata de..."

Resulta que, en el programa Colectivo WORLD, especializado en información sobre la ‘U’, a Gustavo Peralta le preguntaron sobre si le gustaría ver a Pablo Lavandeira jugando para los cremas en la segunda parte de la temporada. Recordemos que el volante uruguayo ya estuvo en Ate previo a su paso por Matute, donde salió campeón nacional en el 2022. De inmediato, el comunicador reveló su punto de vista.

Pablo Lavandeira, Liga 1

Pablo Lavandeira actualmente juega en FC Cajamarca.

Puede ser un jugador que encaje en el perfil de lo que podrías buscar. Igual Sebastián Rodríguez, el uruguayo que jugó en Alianza, creo que también. Por perfil, jugadores así podrían faltarle a Universitario”, precisó el mencionado periodista, señalando que estos dos ex Alianza Lima pueden jugar perfectamente en el conjunto merengue para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Sebastián Rodríguez, Alianza Lima

Sebastián Rodríguez con la camiseta de Alianza Lima.

Eso sí, él mismo aclaró que no existe información alguna sobre que Universitario de Deportes haya preguntado por Pablo Lavandeira o Sebastián Rodríguez, ya que únicamente cree que serían elementos que encajarían bien en el estilo de juego que tiene la 'U'. Recordemos que, tras la salida de Rodrigo Ureña, el mediocampo ha sido una de las zonas más criticadas por la hinchada estudiantil.

¿Cuándo abre el mercado de fichajes en Perú?

El mercado de fichajes de invierno en la Liga 1 2026 abre el miércoles 1 de julio y todos los clubes tendrán poco más de un mes para realizar sus respectivas contrataciones, ya que el mismo libro de pases cierra el martes 11 de agosto. Esto según el reglamento de la Federación Peruana de Fútbol.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Canal confirmado para ver partido Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores

  2. Alineaciones de Cienciano vs Puerto Cabello: El sorpresivo once de Horacio Melgarejo

  3. Universitario se ilusiona con firmar a destacado entrenador para buscar el título: "Argentino..."

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano