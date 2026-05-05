Los dos ex Alianza Lima que encajan perfectamente en Universitario: "Creo que..."

Universitario de Deportes sabe que necesita hacer cambios en su plantel si quiere salir campeón del Torneo Clausura y seguir en la lucha por el 'Tetra' de la Liga 1. En ese sentido, un reconocido periodista mencionó los nombres de dos exfutbolistas de Alianza Lima que encajarían como anillo al dedo en el cuadro merengue. Nos referimos a Pablo Lavandeira y Sebastián Rodríguez.

Resulta que, en el programa Colectivo WORLD, especializado en información sobre la ‘U’, a Gustavo Peralta le preguntaron sobre si le gustaría ver a Pablo Lavandeira jugando para los cremas en la segunda parte de la temporada. Recordemos que el volante uruguayo ya estuvo en Ate previo a su paso por Matute, donde salió campeón nacional en el 2022. De inmediato, el comunicador reveló su punto de vista.

Pablo Lavandeira actualmente juega en FC Cajamarca.

“Puede ser un jugador que encaje en el perfil de lo que podrías buscar. Igual Sebastián Rodríguez, el uruguayo que jugó en Alianza, creo que también. Por perfil, jugadores así podrían faltarle a Universitario”, precisó el mencionado periodista, señalando que estos dos ex Alianza Lima pueden jugar perfectamente en el conjunto merengue para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Sebastián Rodríguez con la camiseta de Alianza Lima.

Eso sí, él mismo aclaró que no existe información alguna sobre que Universitario de Deportes haya preguntado por Pablo Lavandeira o Sebastián Rodríguez, ya que únicamente cree que serían elementos que encajarían bien en el estilo de juego que tiene la 'U'. Recordemos que, tras la salida de Rodrigo Ureña, el mediocampo ha sido una de las zonas más criticadas por la hinchada estudiantil.

¿Cuándo abre el mercado de fichajes en Perú?

El mercado de fichajes de invierno en la Liga 1 2026 abre el miércoles 1 de julio y todos los clubes tendrán poco más de un mes para realizar sus respectivas contrataciones, ya que el mismo libro de pases cierra el martes 11 de agosto. Esto según el reglamento de la Federación Peruana de Fútbol.