- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cienciano vs Alianza Lima
- Chelsea vs Manchester City
- Al Nassr vs Gamba Osaka
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
- Tabla Liga 1
Héctor Cúper definió a su primera incorporación tras su llegada a Universitario: "Va a sumar..."
Héctor Cúper ya empezó a tomar decisiones tras ser anunciado como nuevo DT de Universitario y se confirmó que ha decidido su primera incorporación para la temporada.
Universitario de Deportes sigue inmerso en una crisis deportiva, algo que se hizo evidente luego de la derrota por uno a cero ante Atlético Grau en el Torneo Apertura. Por ello, los hinchas esperan con ansias que Héctor Cúper logre revertir el mal momento y, con ese fin, se conoció que el técnico ha decidido sumar un importante elemento.
PUEDES VER: Jorge Araujo reveló el fuerte motivo para borrar a Sekou Gassama con Universitario: "No quería..."
Héctor Cúper definió su primera incorporación en Universitario
Luego de su anuncio como entrenador de Universitario, se confirmó que Héctor Cúper asumiría el mando del equipo para hacer una revolución total, por lo que llegó junto con todo su grupo de trabajo. De esta forma, no estaba contemplado utilizar al personal actual.
Sin embargo, en la previa de la derrota en el Estadio Monumental, el periodista Gustavo Peralta sorprendió al revelar que el técnico argentino ha decidido sumar a Ángel Venegas, actual preparador de arqueros de la ‘U’, a su equipo de trabajo. Esta será la única incorporación externa que hará en su comando técnico.
"Hay DTs que prefieren trabajar con su grupo, en este caso Héctor Cúper solamente va a sumara alguien externo a su comando técnico que es Ángel Venegas, preparador de arqueros. Después, no hay más", señaló el citado comunicador.
Esta medida ha sorprendido a varios, ya que Cúper había decidido no contar con nadie del comando técnico actual de los merengues. Incluso, no consideró a Jorge Araujo como su primer asistente.
Así queda conformado el cuerpo técnico de Héctor Cúper en Universitario
- Director técnico: Héctor Cúper.
- Asistente técnico: Santiago Cúper.
- Asistente técnico: Carlos Amodeo.
- Preparador físico: Zacarías Gaggero.
- Preparador de arqueros: Ángel Venegas.
Universitario buscará fichajes para el Torneo Clausura
Del mismo modo, Gustavo Peralta señaló que Universitario ya tiene identificados los puestos a reforzar para el Torneo Clausura: "El 9 es analizado por la gente de la administración y se tomará la decisión en conjunto con Héctor Cúper; lo mismo pasará con el tema de volante 6 extranjero, si es que Cúper decide traerlo", indicó el comunicador.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90