Álex Valera destacó a futbolista de casi medio millón que firmó con Universitario: "Gran jugador"

Universitario de Deportes se prepara para su segundo enfrentamiento ante Cusco FC por el Torneo Clausura, donde tienen la obligación de campeonar para forzar una definición por el título de la Liga 1. Por ello, el club ha realizado diversos fichajes en el mercado y uno de ellos acaba de recibir elogios por parte de Álex Valera.

Álex Valera destacó a futbolista de casi medio millón que firmó con Universitario

Conscientes de que no pueden relajarse en su objetivo, la directiva crema ha concretado diversas incorporaciones para fortalecer su plantel, siendo el más destacado Gianluca Lapadula. El atacante ítalo-peruano ha sido señalado como el fichaje del año en el fútbol peruano y tendrá la misión de darle competencia a Álex Valera.

Precisamente, 'Valegol' conversó con el área de prensa de Universitario, donde le consultaron por cómo se vive la competencia por el titularato. Ante ello, no dudó en remarcar que lo mejor será para el equipo y destacó que la incorporación del ‘Bambino’ potenciará el ataque.

Gianluca Lapadula compite con Álex Valera para ser titular en Universitario.

"Ahora que Bryan Reyna va a volver después de lo que le pasó, se va a poner al 100 %. Creo que arriba tenemos un buen grupo. Ahora, con la llegada de Gianluca (Lapadula), que nos ha ayudado mucho a reforzar la delantera, tenemos a un gran jugador", expresó el delantero crema.

Álex Valera reveló su relación con Gianluca Lapadula

Del mismo modo, Álex Valera fue claro al indicar que mantiene una gran relación con Lapadula, con quien ya ha compartido vestuario en la selección peruana. Por ello, señaló que el plantel busca que se adapte a la brevedad para que exista una armonía en el campo.

"Lo conozco de la selección y lo hemos recibido de la mejor manera. Lo hemos tratado como si ya hubiera estado hace tiempo. Yo creo que eso es importante: conocernos y compenetrarnos rápidamente en el equipo, porque esta parte del campeonato es muy corta y tenemos que estar juntos", sostuvo.

Valor de mercado de Gianluca Lapadula

De acuerdo con el portal Transfermarkt, Gianluca Lapadula está valorizado en 400 mil dólares en el mercado de pases. Esta cifra ha ido bajando con el pasar de los años, considerando el avance de su edad.