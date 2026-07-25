Javier Rabanal, ex Universitario, sin filtros por el arbitraje en derrota de Cusco FC: "Desastre"

Universitario de Deportes logró vencer por 2-1 a Cusco FC en la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Los cremas lograron obtener un resultado positivo en los últimos minutos, pero el cuadro imperial quedó muy molesto por el desempeño arbitral en todo el encuentro. Por ello, Javier Rabanal no dudó en expresar su firme opinión sobre el arbitraje.

Javier Rabanal sin filtros por el arbitraje en derrota de Cusco FC

Una vez que el árbitro dio el pitazo final en el Estadio Monumental, Javier Rabanal acudió a la conferencia de prensa, donde fue consultado por su opinión sobre la actuación de Edwin Ordóñez. Ante ello, el estratega no dudó en señalar que, según lo expresado por sus jugadores, las decisiones del juez terminaron afectando la confianza del equipo.

"Lo que dicen los jugadores dentro del campo es que te va pitando pequeñas faltas que te van minando la confianza. Creo que el árbitro lo ha hecho lo mejor que ha podido, pero no ha ido igual para las dos partes, ha pitado lo fácil en las disputadas”, sostuvo.

En esa línea, fue claro al indicar que el arbitraje terminó favoreciendo a Universitario, que actuaba como local, algo que, a su parecer, quedó evidenciado en la diferencia de criterio aplicado en las jugadas divididas. Además, recordó que, cuando dirigía a los cremas, vivió un episodio polémico con el VAR, por lo que pidió que la liga revise las acciones controvertidas del encuentro.

Cusco FC reclamó falta sobre Miguel Silveira previo gol de Universitario

"Pero, sin que haya tenido influencia en el resultado, salvo vea que fue falta a Miguel, es el típico arbitraje casero que en todas las divididas pita igual y te quita un poco de energía. Ya veré si el VAR tuvo influencia o no, espero que la liga lo revise. Recuerdo que cuando estaba en la 'U', en la segunda fecha hubo un desastre del VAR. Lo veremos en las imágenes", finalizó.