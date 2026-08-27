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Universitario y los resultados que necesita para seguir siendo líder del Torneo Clausura 2026

Universitario se prepara para la fecha 7 del Torneo Clausura 2026, donde necesita un buen resultado ante UTC para seguir en la lucha por el primer puesto con 13 puntos.

Luis Blancas
Universitario y los resultados para seguir siendo líder del Torneo Clausura 2026
Universitario y los resultados para seguir siendo líder del Torneo Clausura 2026 | foto: Universitario
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Universitario de Deportes afrontará la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 con la obligación de conseguir un buen resultado para mantenerse en la pelea por el primer lugar. Tras la sexta jornada, el conjunto crema suma 13 puntos y comparte la cima con Deportivo Garcilaso, aunque el cuadro cusqueño tiene una mejor diferencia de goles. Por ello, el próximo partido de la 'U' será clave para sus aspiraciones en el campeonato.

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Universitario y los resultados para seguir siendo líder del Torneo Clausura 2026

El equipo dirigido por Héctor Cúper tendrá que visitar a UTC en Cajamarca, en un encuentro donde una victoria le permitiría alcanzar los 16 puntos y ponerse en una posición inmejorable. Sin embargo, el resultado del duelo entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso también será determinante, ya que ambos equipos se enfrentarán directamente y podrían modificar por completo la parte alta de la tabla de posiciones.

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El escenario ideal para Universitario será conseguir los tres puntos ante UTC y esperar que Alianza derrote a Garcilaso. En ese caso, los cremas llegarían a 16 unidades y quedarían como únicos líderes del Clausura. Incluso si el clásico rival y Garcilaso igualan, la 'U' también quedaría en solitario en la punta con 16 puntos, debido a que el conjunto cusqueño llegaría a 14.

Por otro lado, si Deportivo Garcilaso derrota a Alianza Lima y Universitario también gana, ambos equipos quedarían igualados con 16 puntos, por lo que la diferencia de goles podría definir al líder. Actualmente, Garcilaso cuenta con una mejor diferencia que los cremas. En caso de que Universitario empate ante UTC, necesitará que Garcilaso pierda para conservar la primera posición, mientras que una derrota complicaría seriamente sus posibilidades de mantenerse en la cima del Torneo Clausura.

Torneo Clausura 2026: Tabla de Posiciones

PuestosClubPJDFPuntos
1Deportivo Garcilaso6613
2Universitario6413
3Alianza Lima6412
4Sport Boys6611
5Melgar6411
6Sporting Cristal6310
7Atlético Grau6210
8Alianza Atlético6010
9Cusco FC629
10Comerciantes Unidos628
11Juan Pablo II628
12CD Moquegua607
13Sport Huancayo6-27
14Los Chankas6-67
15FC Cajamarca6-44
16Cienciano6-74
17ADT6-82
18UTC*6-8-3
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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