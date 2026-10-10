Lisandro Greppo lamentó la derrota por 1-0 de Deportivo Garcilaso ante Sport Huancayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y admitió que su equipo no ofreció una buena actuación. El técnico argentino expresó su disgusto por el resultado, aunque también defendió a sus jugadores al afirmar que lo entregaron todo en el campo, y aludió a Universitario de Deportes tras caer en un compromiso clave en la pelea por el Torneo Clausura.

Lisandro Greppo, técnico de Deportivo Garcilaso, rotundo con Universitario tras perder partido en la lucha por el Torneo Clausura

Tras el encuentro, el estratega conversó con los futbolistas del ‘Pedacito de Cielo’ para transmitirles tranquilidad pese al tropiezo. Greppo consideró que sus jugadores no deben cargar con toda la culpa por la derrota y asumió públicamente la responsabilidad por el rendimiento colectivo.

Pese al resultado adverso, el técnico también se refirió a la lucha por la cima del Torneo Clausura, donde Deportivo Garcilaso continúa compartiendo el primer lugar con Universitario de Deportes, a la espera del partido de los cremas. Para Greppo, el equipo debe mantener la concentración y afrontar cada compromiso como una final.

“Estamos compartiendo con Universitario la punta, pero ahora hay que esperar a que juegue la 'U'. Esto es partido a partido y no hay que rendirse”, afirmó.

Finalmente, Greppo reconoció que el margen para dejar puntos en el camino es cada vez menor si su equipo pretende mantenerse en la pelea por el campeonato. El entrenador admitió que no puede anticipar lo que sucederá en las próximas jornadas, pero remarcó la importancia de evaluar el desempeño del equipo y corregir los errores.

“No hay margen de error, es nulo si uno quiere estar ahí arriba. Uno no tiene la bola mágica, pero con ellos consumados, se puede dar la razón al bajo rendimiento”, concluyó.

Universitario y Deportivo Garcilaso pelean el título del Torneo Clausura

Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso ocupan el tercer y el primer puesto de la tabla de posiciones tras la jornada 11 del Torneo Clausura 2026. Con 20 puntos, el equipo crema tiene una alta posibilidad de alcanzar el liderato si consigue una victoria frente a Melgar y aprovecha la derrota del conjunto cusqueño en esta última fecha.