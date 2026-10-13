DT de Alianza Atlético destacó a Alex Valera y Gianluca Lapadula de Universitario: "Categoría"

Universitario de Deportes pone su atención en el enfrentamiento ante Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Los cremas visitarán Trujillo para medirse ante una de las revelaciones del campeonato y buscar seguir aspirando al título. En la previa, el DT del ‘Vendaval’, Federico Urciuoli, dedicó palabras de elogio hacia Alex Valera y Gianluca Lapadula.

DT de Alianza Atlético destacó a Alex Valera y Gianluca Lapadula de Universitario

Universitario no ha mostrado su mejor versión en los últimos partidos; sin embargo, ha conseguido sacar adelante sus encuentros y mantenerse en la pelea por el título del Torneo Clausura 2026. En ese contexto, Alex Valera y Gianluca Lapadula se han convertido en los principales referentes en ataque.

Precisamente, durante una conversación con el programa ‘Hablemos de MAX’, el técnico de Alianza Atlético, Federico Urciuoli, expresó su admiración por el rendimiento de ambos delanteros y destacó la jerarquía que aportan dentro del plantel de Universitario.

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“Lapadula y Valera hacen bien las combinaciones. Son dos delanteros de jerarquía y de categoría. Perfilan bien con los centros. Van a todas, no dan ninguna por perdida. Nosotros difícilmente cambiemos nuestra idea, pero sabemos que esa es su fortaleza”, señaló el estratega argentino.

Asimismo, Urciuoli remarcó que ambos atacantes se caracterizan por disputar cada balón hasta el final. No obstante, dejó en claro que Alianza Atlético mantendrá su propuesta de juego y no modificará su esquema únicamente para neutralizar a los delanteros cremas.

Números de Alex Valera y Gianluca Lapadula en Universitario

Álex Valera y Gianluca Lapadula se han consolidado como titulares indiscutibles en Universitario gracias a su aporte goleador y se han convertido en los principales referentes ofensivos del equipo. ‘Valegol’ es el jugador más influyente de los cremas en lo que va de la Liga 1 2026, con 16 goles y dos asistencias.

Por su parte, el ‘Bambino’ lleva poco tiempo en el conjunto merengue, al que llegó como uno de los fichajes más destacados para el Torneo Clausura. El atacante ítalo-peruano no tardó en demostrar su talento y ya es el segundo máximo goleador de Universitario, con seis tantos y dos asistencias en apenas 11 partidos.