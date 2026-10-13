DT de Alianza Atlético se rindió en elogios ante Universitario previo partido: "Equipo grande"

Universitario de Deportes afrontará uno de los desafíos más exigentes en su lucha por conquistar el Torneo Clausura 2026. Los cremas se medirán ante Alianza Atlético por la fecha 12, frente a un rival que se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato. En la previa de este compromiso, el técnico Federico Urciuoli sorprendió al referirse al equipo merengue y dedicarle elogios.

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DT de Alianza Atlético se rindió en elogios ante Universitario previo partido

Durante una conversación con el programa ‘Hablemos de MAX’, le consultaron al técnico de Alianza Atlético sobre sus sensaciones de enfrentar a Universitario, en medio de la necesidad de sumar resultados que atraviesa el cuadro de Ate.

Ante ello, Federico Urciuoli remarcó que la 'U' es uno de los grandes del fútbol peruano y por ello está obligada a recuperar su protagonismo. Asimismo, aseguró que el conjunto merengue terminará peleando por el título del Torneo Clausura.

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“La ‘U’ está obligada a ser protagonista como cualquier equipo grande y va a pelear el torneo. Hoy quizás no encontró el funcionamiento que el entrenador busca. Bustos ha llegado hace poco y, si hablamos del plano mental, a pesar de no haber hecho un gran partido, terminan empatando con un jugador de jerarquía que resuelve el tramo final. Eso fortalece al equipo”, sostuvo el estratega.

Por otro lado, el director técnico del ‘Vendaval’ destacó que el empate agónico que consiguió Universitario ante Melgar representa un impulso anímico importante, capaz de fortalecer a todo el plantel de cara a los próximos compromisos.

¿Cuándo juegan Universitario y Alianza Atlético?

El partido de Universitario ante Alianza Atlético está programado para disputarse el domingo 18 de octubre desde las 3.30 p. m. (hora peruana). Este duelo no se jugará en el Estadio Campeones del 36 por temas de seguridad, por lo que está programado para disputarse en el Estadio Mansiche de Trujillo.