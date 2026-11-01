Fabián Bustos tomó rotunda medida con Universitario de cara al partido contra Sport Boys

Universitario de Deportes no quiere perder el ritmo en la recta final del Torneo Clausura 2026 tras conseguir una victoria ante Atlético Grau en Trujillo. Es por eso que el técnico Fabián Bustos tomó rotundas medidas de cara al duelo que sostendrá frente a Sport Boys por la fecha 14 del campeonato local.

Fabián Bustos tomó drástica medida con Universitario de Deportes para el duelo ante Sport Boys

El periodista Gustavo Peralta informó que tras el triunfo, los futbolistas de Universitario regresarán este domingo a Lima y quedarán concentrados en el hotel Pullman de San Isidro. Esta medida busca que el grupo mantenga el enfoque y pueda preparar de la mejor manera el siguiente desafío del campeonato.

Asimismo, este lunes 2 de noviembre, el plantel crema realizará trabajos regenerativos para recuperarse del desgaste físico que significó el partido ante Atlético Grau. Posteriormente, por la noche, volverán a concentrarse con miras al duelo frente a Sport Boys, en una decisión que apunta a mantener unido al plantel durante esta etapa decisiva.

Es importante señalar que esta iniciativa nació de los propios jugadores de Universitario, quienes consideran fundamental permanecer juntos y enfocados para afrontar las últimas jornadas del Clausura. Sin embargo, la decisión final pasó por la aprobación de Fabián Bustos, quien respaldó esta medida pensando en los objetivos del equipo crema.

De esta manera, Universitario de Deportes buscará llegar en las mejores condiciones a su próximo partido ante Sport Boys, consciente de que cada encuentro puede ser determinante en su camino hacia el título del Torneo Clausura 2026.

Universitario vs Sport Boys: Día, hora y canal del partido por el Torneo Clausura 2026

Universitario y Sport Boys jugarán el miércoles 4 de noviembre a las 8.30 p. m. por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Monumental de Ate. Ese encuentro se podrá ver a través de L1MAX.