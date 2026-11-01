Javier Rabanal, DT de Cusco FC, se volvió loco y explotó contra periodista: "Lamentable"

Cusco FC sufrió una dura derrota ante Sport Boys y quedó prácticamente relegado en la lucha por el Torneo Clausura 2026. Resultado que no estaba previsto en las cuentas cusqueñas, pues de haber conseguido los tres puntos, se hubiesen puesto detrás del líder Universitario de Deportes.

Tan fuerte fue la caída que caló hondo en el entrenador Cusco FC, quien explotó contra un periodista en plena conferencia de prensa y hasta tuvo que ser calmado por un integrante del grupo de comunicaciones del cuadro cusqueño.

¿Qué pasó con el DT Javier Rabanal?

De arranque, Javier Rabanal se la agarró con un periodista al que le dijo "lamentable lo de su pregunta". Luego, cuando el comunicador le hizo la consulta de por qué había sufrido algunas derrotas como local, el entrenador se volvió completamente loco.

"Vaya usted a Oropesa. En Oropesa tiene la puerta abierta y yo no lo he visto ni una vez en Oropesa. No lo he visto ni una vez en Oropesa. No ha visto ni un entrenamiento del equipo", señaló el estratega español.

Luego, volvió a hincar al periodista y le volvió a preguntar: "¿Una vez a la semana? ¿Cuántas veces ha ido? ¿Nunca?", para después dirigirse a otro de los comunicadores que estaba en la sala. "'Picante', ¿cuántas veces ha ido? Cada semana".

Pero ahí no quedó la cosa, pues Javier Rabanal continuó y aseguró que el comunicador hablaba desde la ignorancia porque no había visto ninguno de sus entrenamientos: "Usted no ha ido nunca, no ha visto ninguno de mis entrenamientos. Habla usted de la ignorancia. No me falte el respeto. Vaya a Oropesa a ver los entrenamientos. No me esté levantando la voz".

¿Cuándo vuelve a jugar Cusco FC?

Tras el partido ante Sport Boys, a Cusco FC le quedan únicamente dos partidos para cerrar su participación en el Torneo Clausura 2026 y será primero de visita ante Atlético Grau y luego de local ante ADT.