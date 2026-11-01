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Javier Rabanal, DT de Cusco FC, se volvió loco y explotó contra periodista: "Lamentable"

El entrenador de Cusco FC no aguantó una pregunta y se volvió completamente loco en conferencia de prensa tras la derrota ante Sport Boys.

Gary Huaman
Javier Rabanal explotó en conferencia de prensa.
Javier Rabanal explotó en conferencia de prensa. | Foto: captura/La garganta imperial
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Cusco FC sufrió una dura derrota ante Sport Boys y quedó prácticamente relegado en la lucha por el Torneo Clausura 2026. Resultado que no estaba previsto en las cuentas cusqueñas, pues de haber conseguido los tres puntos, se hubiesen puesto detrás del líder Universitario de Deportes.

Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura de la Liga 1

PUEDES VER: Próximo partido de Universitario por el Clausura: fecha, hora y canal del partido contra Sport Boys

Tan fuerte fue la caída que caló hondo en el entrenador Cusco FC, quien explotó contra un periodista en plena conferencia de prensa y hasta tuvo que ser calmado por un integrante del grupo de comunicaciones del cuadro cusqueño.

¿Qué pasó con el DT Javier Rabanal?

De arranque, Javier Rabanal se la agarró con un periodista al que le dijo "lamentable lo de su pregunta". Luego, cuando el comunicador le hizo la consulta de por qué había sufrido algunas derrotas como local, el entrenador se volvió completamente loco.

"Vaya usted a Oropesa. En Oropesa tiene la puerta abierta y yo no lo he visto ni una vez en Oropesa. No lo he visto ni una vez en Oropesa. No ha visto ni un entrenamiento del equipo", señaló el estratega español.

Luego, volvió a hincar al periodista y le volvió a preguntar: "¿Una vez a la semana? ¿Cuántas veces ha ido? ¿Nunca?", para después dirigirse a otro de los comunicadores que estaba en la sala. "'Picante', ¿cuántas veces ha ido? Cada semana".

Pero ahí no quedó la cosa, pues Javier Rabanal continuó y aseguró que el comunicador hablaba desde la ignorancia porque no había visto ninguno de sus entrenamientos: "Usted no ha ido nunca, no ha visto ninguno de mis entrenamientos. Habla usted de la ignorancia. No me falte el respeto. Vaya a Oropesa a ver los entrenamientos. No me esté levantando la voz".

¿Cuándo vuelve a jugar Cusco FC?

Tras el partido ante Sport Boys, a Cusco FC le quedan únicamente dos partidos para cerrar su participación en el Torneo Clausura 2026 y será primero de visita ante Atlético Grau y luego de local ante ADT.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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