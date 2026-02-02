El país sudamericano que no es Brasil ni Argentina que tiene todo para ser potencia regional en 2026: no posee salida al mar
Este país sudamericano sin salida al mar posee tres atributos que le dan estabilidad y confianza: estabilidad fiscal, crecimiento sostenido y baja inflación.
Paraguay tiene todas las credenciales para convertirse este 2026 en una potencia económica regional de Latinoamérica con todas sus letras o, al menos, así lo considera el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), superando, inclusive a México o Brasil.
Paraguay, próxima a ser la nueva potencia económica de Latinoamérica
Este organismo dependiente de las Naciones Unidas (ONU) dice que este país sin salida al mar experimenta una etapa de auge notable a nivel económico, con una macroeconomía rebosante que no deja de crecer, los mismo con sectores estratégicos muy sólidos.
En ese sentido, la CEPAL afirma que Paraguay tiene todos los ingredientes del éxito económico: estabilidad fiscal, crecimiento sostenido y baja inflación, con un orden macroeconómico que muchas economías grandes envidiarían, pero también ser un destino atractivo para las inversiones y la expansión de su producción sin generar desequilibrios.
En ese sentido, la CEPAL no se gasta en palabras al detallar cuáles serán los sectores de la producción que crecerán de forma significativa este 2026:
- Sector de la agroindustria.
- Energía hidroeléctrica.
- Exportaciones de alimentos.
- Entornos favorables para atraer capitales de inversión privada extranjera.
Qué hace de Paraguay más confiable y estable que países como México o Brasil
En ese sentido, Paraguay entra a este 2026 mucho mejor preparado, aunque no lo crea, que México o Brasil, ya que ambos países enfrentan desafíos como la presión fiscal, desaceleración, inflación y deuda; por su parte, los guaraníes son más estables, contando con previsibilidad y reglas de juego bien definidas.
La CEPAL también asegura que otra de sus fortalezas es su prudente política fiscal, así como bajo nivel de endeudamiento, ambos siendo claves para absorber shocks externos sin que su economía se vea afectada de forma considerablemente.
