¿Rusia a las puertas de Europa? Dron se estrella en base militar polaca y no se descarta que sea una provocación de Putin hacia la OTAN

Las alertas se han encendido en la OTAN, la Unión Europea y Polonia luego de un extraño incidente relacionado con un misterioso dron que se estrelló en una base militar polaca, por lo que, pese a que las investigaciones sigue su curso, algunos no descartan que detrás se encuentre Rusia en sus ya habituales provocaciones a los países del viejo continente por su apoyo a Ucrania en la guerra que dio inicio en febrero de 2022.

Misterioso dron se estrella en base militar polaca, no se descarte participación de Rusia

De acuerdo a los informes, el accidente habría tenido lugar en una base militar ubicada en Przasnyz, en el centro-norte del país de Europa Este, un hecho que tiene lugar un par de meses después de un evento donde una serie de drones de origen ruso invadieron espacio aéreo polaco generando gran preocupación entre los países integrantes del Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Según la radio local Zet, la nave se estrelló a poco metros de un depósito de armas de una unidad de guerra electrónica de alta sensibilidad, la misma cuenta con el segundo Centro Radioelectrónico, que no es otra cosa que una unidad especializada en el reconocimiento y la guerra electrónica que monitorea el tráfico de radio en el noreste de Polonia, incluido el sensible paso de Suwalki.

La misma radio informa que los soldados observaron la nave no tripulada volar sobre la base ante de estrellarse a unos 70 metros del depósito de municiones. Tras revisarlo, los militares lo llevaron dentro del edificio.

Algunos arguyen que se trató de un dron espía de reconocimiento. (Foto: The US Sun)

Cuál es el castigo por violar el espacio aéreo de un país de la OTAN

Por su parte, de forma oficial, la Policía Militar confirmó que las investigaciones se están llevando a cabo, sobre todo, porque se desconoce el origen del dron, pero horas después, el medio local Niezalezna reveló que el dron es pequeño, además de no contar con tarjeta de memoria ni SIM.

"El puesto de la Gendarmería Militar en Przasnysz fue notificado de este incidente, aproximadamente, a las 6:00 p.m. e inmediatamente tomó medidas procesales (...) confirmo que la Gendarmería Militar de Przasnysz está llevando a cabo una investigación en el caso mencionado anteriormente por un acto previsto en el artículo 212, párrafo 1, punto 1, letra a, de la Ley de Aviación", dijo el portavoz del Comandante en Jefe de la Gendarmería Militar.

En otras palabras, estamos hablando de un delito que implica violar el espacio aéreo controlado y puede devenir en pena de cárcel de hasta 5 años privado de la libertad: "Es solo una sospecha de que se trataba de un dron de reconocimiento que estaba leyendo los dispositivos del campo de antenas"; dijo una fuente de Ratio Zet.

Rusia violó espacio aéreo de Polinia para atacar base militar de la OTAN que abastece a Ucrania

Vale recordar que en septiembre de 2025, varios drones ingresaron a Polonia tomando una ruta directa hacia una base de la OTAN que abastecía de armas y defensas aéreas a Ucrania, país con el que Rusia se encuentra en guerra desde 2022. En ese momento, Varsovia los derribó, llevando a los países de la OTAN a consultar el Artículo 4 de la organización transatlántica.

En ese momento, Donald Tusk, primer ministro de Polonia, dijo que los drones rusos cruzaban la frontera llevaban al país "más cerca del conflicto desde la Segunda Guerra Mundial". Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, puso más sal en la herida al afirmar que dicha incursión era un claro ejemplo de los peligros que el mandatario ruso representa para Europa.

Mark Rutte, jefe de la OTAN, aseguró en septiembre de 2025 que la organización estaba unida y lista para defender "cada centímetro" de suelo aliado.