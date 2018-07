¡Oficial! Star Wars: Clone Wars y su espectacular regreso a las pantallas luego de cuatro años [VIDEO]

Una gran sorpresa se ha dado este jueves para los seguidores de Star Wars, desde la ciudad de San Diego vino el anuncio, lugar donde se está desarrollando el Comic-Con. Dave Filoni, animador y director anunció el regreso de “Star Wars: The Clone Wars”. Esta noticia ha llegado a 10 años de su estreno en octubre del 2008.

En el 2013 la serie fue cancelada, y después de cuatro años la animación creada por George Lucas volverá a las pantallas con una temporada compuesta por 12 episodios.

Originalmente la serie fue transmitida en Cartoon Network, y ahora como Disney compró a la productora LucasFilm la plataforma por donde se distribuya esta nueva entrega será de forma exclusiva en el nuevo servicio de streaming de Disney.

La fecha de estreno de las aventuras de Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi y Padme Amidala aún se desconoce.

LucasFilm comentó en su página web sobre esta nueva entrega. "The Clone Wars terminó después de haber transmitido cinco temporadas, justo cuando Ahsoka dejó la Orden Jedi. Algunos episodios posteriores a la temporada cinco fueron publicados más tarde como The Lost Missions, pero la historia no había concluido. Los fanáticos han pedido a Disney y Lucasfilm que terminen lo que comenzó desde entonces. Y ahora en realidad está ocurriendo".

En 2013, Lucasfilm anunció la cancelación de The Clone Wars para dar paso a la serie animada Star Wars Rebels y concentrarse en la más reciente trilogía de la saga galáctica. Disney apenas había comprado los derechos de Star Wars un año antes, en el 2012.