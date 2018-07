PlayStation ofrece ofertas en videojuegos por Fiestas Patrias

La temporada comercial de Fiestas Patrias es una de las más importantes del año y ante ello PlayStation ha aprovechado para lanzar promociones exclusivas en videojuegos y consolas para los interesados.



La campaña "Favoritos" de PlayStation permite dar ofertas en diferentes títulos. Así, se aprecian descuentos de hasta 30%, con lo cual habrán juegos desde 69 soles.

Estos descuentos estarán disponibles hasta el 23 de agosto o hasta que se acabe el stock.

PUEDES VER Sistema VAC marca el máximo histórico de baneados del Steam



De esta manera, títulos como PES18, Uncharted 4, The Last of Us, Overwatch y The Last Guardian, entre otros, podrán ser adquiridos a un cómodo precio.

NO TE LO PIERDAS La compañía Sony busca potenciar la creación de juegos multijugador en PS4



Es importante señalar que las consolas aún tendrán su precio original. No obstante, estos podrán ser adquiridos con accesorios extras como dos juegos, dos mandos o audífonos, lo cual dependerá de la tienda en que sean adquiridos.