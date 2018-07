Demi Lovato es hospitalizada en Los Ángeles por sobredosis de heroína

Durante los últimos meses se filtrado varios rumores acerca de una posible relación entre Demi Lovato y Neymar. Sin embargo, nunca se confirmó nada y al parecer solo son amigos. Este martes el portal TMZ reveló que la famosa cantante de pop fue hospitalizada en la ciudad de Los Ángeles tras sufrir una sobredosis de heroína.

Según el medio estadounidense, la artista de 25 años fue encontrada inconsciente en su residencia en Hollywood Hills y los paramédicos la trataron de emergencia con narcóticos, luego la trasladaron a un hospital local. Lovato estuvo celebrando una fiesta con sus amigos ayer lunes y prueba de ellos son sus fotos colgadas en su cuenta privada de Instagram.

Por el momento no se sabe nada sobre su estado actual de salud de la reconocida compositora, que ha luchado durante años su adicción a las drogas y al alcohol; incluso se mantuvo 6 años sobria. No obstante, hace algunas semanas reconoció en un concierto a través de su canción “Sober”, que recayó.

"A los que jamás me abandonaron: ya hemos pasado por este camino. Lo siento mucho, ya no estoy sobria. Quiero ser un modelo vital pero solo soy humana... Siento estar en este punto otra vez, prometo lograr ayuda. No era mi intención. Lo siento por mí misma”, dijo aquella noche.

Demi Lovato nunca ha ocultado sus problemas y todo parecía indicar que ya los había superado hasta el punto de ofrecer conferencias para contar su caso y servir como un ejemplo para los más jóvenes. La también actriz cantó por última vez el pasado domingo y estaba previsto un concierto esta semana en Atlantic City.

EL DATO

Demi Lovato fue vista en varias ocasiones junto a Neymar a fines del 2017 y en los primeros meses de este año.