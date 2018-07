The Walking Dead: El increíble pacto que hicieron Andrew Lincoln y Norman Reedus en la cuarta temporada

Hace pocos días, Andrew Lincoln anunció que la novena temporada de 'The Walking Dead' sería su última, lo cual generó un golpe duro en los seguidores de la serie más popular de zombies. Sin embargo, su partida pudo su suceder cinco años atrás.

Lincoln reveló en el medio Digital Spy uno de los momentos claves para decidir dejar la serie. "tiene mucho que ver con una conversación que Scott (Gimple, por entonces su showrunner) y yo tuvimos hace años, quizá en la temporada cuatro, más o menos, y con encontrar alguna forma de completar algo que nunca se iba a completar", confesó el interprete de Rick Grimes.

Eso no es todo, Norman Reedus podría haberse retirado con su compañero de set. En una entrevista con Entertainment Weekly en el Comics Con, el actor que encarna a Daryl confirmó que hicieron un pacto donde iban a irse juntos de 'The Walking Dead'. "Era algo así como "Si te marchas, me marcho también.", señaló Reedus.

A pesar de la confesiones del 'maestro de la ballesta', Norman afirmó que no piensa retirarse de la serie en un futuro cercano, sin embargo, comprendía los motivos de su colega. Lincoln se refirió al elenco de 'The Walking Dead' como una segunda familia. "Esta gente de aquí, y todos los que dejamos en Atlanta, son la mejor familia postiza que habría podido desear, pero tengo una familia de verdad y es tiempo de volver a casa con ellos".

EL DATO

La novena temporada de 'The Walking Dead' estrenará el 7 de octubre en AMC.