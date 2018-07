'Dragon Ball Super: Broly' ¿La película animada más esperada en los últimos años? [VIDEO]

Tuvieron que pasar 25 años para que Broly, uno de los personajes mas emblemáticos del universo de Dragon Ball, regrese a la pantalla grande. Con el retorno del 'Legendario Super Sayajin', 'Dragon Ball Super: Broly' genera altas expectativas en los seguidores del anime, al punto de lograr un estreno histórico en las cintas de animación.

Los últimos antecedentes que consiguieron esta clase de magnitud fueron las películas "The Super Dimension Fortress Macross: Do You Remember Love?" estrenada en 1984 y "The End of Evangelion" en 1997, basada en el popular anime de Hideaki Anno.

Uno de los factores que incrementó el interés de los fanáticos fue la larga espera para que el creador de Goku y sus amigos regrese al proyecto. Akira Toriyama, responsable de momentos que marcaron la historia en los hinchas de DB, como la primera vez que Goku se transformó en Super Sayajin, la pelea en Gohan y Cell o el sacrificio de Vegeta para detener a Majin Boo.

Hasta el momento la llegada de 'Dragon Ball Super: Broly' se encuentra bien encaminada. En Japón se han vendido más de 50 mil entradas en la pre-venta, superando en cantidades exponenciales a su antecesores. Esta nueva entrega promete quedar en la historia.

EL DATO

'Dragon Ball Super: Broly' saldrá en las pantallas de Japón el 14 de diciembre del 2018 y en Latinoamérica en enero del 2019.