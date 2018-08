Robert Downey Jr. obsequia a Chris Evans un carro nuevo diseñado a lo Capitán América [VIDEO]

El actor Robert Downey Jr. se conoce de años con su compañero Chris Evans, ya que han trabajado juntos por mucho tiempo en las películas de Marvel. Es por esa razón, que el primero en mención ha decidido regalarle un carro nuevo a su buen amigo Chris. Pero no es uno cualquiera, sino que ha sido especialmente diseñado para el Capitán América.

Este carro apareció en el programa de Jay Leno, el antiguo presentador de 'The Tonight Show'. Este programa se llama 'Jay Lenos's Garage' y este trata sobre unos diseños especiales para carros y motos. Aquí también se comenta sobre los dueños y creadores de algunos vehículos que han sido diseñados de manera especial.

The car RDJ redesigned for Chris Evans is honestly so sweet n sick look at the details. pic.twitter.com/pdOWyTRKkR

Gracias a un vídeo en el que se promociona su programa nuevo, se ha podido ver el carro. Se trata de un Camaro construido por SpeedKore. El diseño está basado en Capitán América y ha sido encargado por Robert Downey Jr. para poder obsequiárselo a su compañero de toda la vida, Chris Evans.

El programa va a ser emitido en los Estados Unidos este 30 de agosto y se podrá ver cómo Chris Evans aprende a manejar en una escena muy riesgosa con su nuevo 'juguete'. En la cuenta de Twitter @CevansOfficial se puede apreciar un tuit en el que se detallan algunas cosas más

Camaro designed by @robertdowneyjr as a gift for Chris Evans. Watch @ChrisEvans learn stunt driving and do an epic burnout in his car on Thursday, August 30 on @LenosGarage only for CNBC at 10 PM! pic.twitter.com/P7CwBOJS3u