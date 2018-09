Venom: director se pronunció con respecto a la aparición de Spider-Man

Venom promete ser un "bombazo" en las salas de cine de todo el mundo una vez se produzca su estreno el próximo 4 de octubre y ya los fanáticos cuentan las horas y los días para ver a Tom Hardy encarnando al violento simbionte de Marvel. Pero hay otro motivo que ha tomado fuerza en la cinta, una posible aparición de Spider-Man podría darse en esta trilogía de Sony.

PUEDES VER: Venom: críticos aseguran que será un éxito en la taquilla mundial

El director de la película de Venom, Ruben Fleischer, habló sobre el tema, pero sigue sin dejarnos los planes que mantienen en reserva sobre el arácnido favorito de Marvel: “Honestamente, no sé muy bien qué tengo permitido contar. Quiero decir, ya sé la respuesta, ya he visto la película. Pero no me quiero meter en problemas por decir algo que no debería”.

La razón de las especulaciones de Spider-Man nacen después de que varios medios de los Estados Unidos lograran captar a Tom Holland, actor que interpreta a Peter Parker en el universo cinematográfico de Marvel, actuando en dos días del rodaje de Venom.

Todas las dudas serán reveladas el próximo 4 de octubre, día del estreno de la cinta de Venom.

NO TE LO PIERDAS: Venom: simbionte se apodera de De Rossi en el vestuario de la Roma

Por otro lado, a poco menos de un mes del estreno de Venom, Sony dio a conocer un nuevo spot televiso que revela varias escenas nuevas de la película. En este caso, las escenas no cuentan con mucho material nuevo del simbionte, sino que más bien se centran en el Eddie Brock de Tom Hardy.