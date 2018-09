PES 2019 estará disponible en los teléfonos Android y con importantes mejoras

Los amantes de PES 2019 se emocionarán con la llegada de la versión mobile para los celulares con el sistema Android, que estará disponible desde diciembre y que traerá una serie de mejoras.

La desarrolladora japonesa Konami anunció que la versión de PES 19 Mobile estará apta para ser descargada desde diciembre y que su mayor novedad será la mejora en inteligencia artificial, un mejor aspecto visual y 10 ligas licenciadas.

La aplicación del videojuego tendrá un aumento de su calidad visual y traerá un mayor realismo en el comportamiento físico del balón.

It's official. #PES2019Mobile is coming this December. As a bonus, check out the special campaign live right now in #PES2018Mobile! https://t.co/9Zd6uZ1QSY pic.twitter.com/QrcA2eKCDh