La Casa de Papel: Río y Tokio respondieron si hubo amor entre ellos en la primera temporada [VIDEO]

La Casa de Papel continúa encandilando con su enigmática historia y, Antena 3, canal oficial, ha decidido ir desvelando algunas de las grandes interrogantes que se han hecho los fanáticos respecto a la trama. Una de ellas es el amorío entre Tokio Y Río.

Úrsula Corberó - actriz que da vida a la peligrosa pero a la vez seductora de bandida llamada Tokio - junto a Miguel Herrán - actor que realiza el papel de Río, un joven experto en temas electrónicos - fueron entrevistados para confirmar - de una vez - ambos personajes sostuvieron un verdadero romance o simplemente fue algo pasajero.

Según las reglas de El Profesor - líder de la organización criminal - ninguno de los integrantes podía tener alguna relación amorosa o personal debido a que se perdería la perspicacia así como el tino neutral respecto a los movimientos del grupo: Tokio y Río fueron los únicos que incumplieron la orden. ¿Hay amor entre Tokio y Río?



Miguel Herrán (Río):

- Hay amor, joder.

Úrsula Corberó (Tokio):

- Amor había, joder, que yo estaba ahí (risas). Hay mucho amor.

Miguel Herrán (Río):

- No estábamos al mismo nivel. Yo estaba más enamorado que Tokio.

Úrsula Corberó (Tokio):

- Pero ¿de qué vas? ¿Por qué dices eso?

Miguel Herrán (Río):

- Porque lo tengo clarísimo. Lo que siente Río hacia Tokio, vamos... O sea, es la put$#% ostia.

Úrsula Corberó (Tokio):

- No es verdad. No estoy de acuerdo. Lo que pasa es que tenemos una edad muy diferente y vivimos el amor de otra manera.

Miguel Herrán (Río):

- Si no fuera por ti, Río no estaría en ese atraco. Se hubiese pirado (ido) ya. (Si te dejara Tokio, desestabilizaría a Río) Pero si ya me ha dejado varias veces.

Úrsula Corberó (Tokio):

- Como que varias veces, pero bueno Miguel. Te la has pasado (vivido) con Tokio. Y tú que me pides que te devuelva la chapa (collar).

Miguel Herrán (Río):

- ¿Y tú que me dices? ¿Qué no? Si no te quieres casar conmigo, devuélvame mi chapa (risas).

Úrsula Corberó (Tokio):

- Pues te la devuelvo. Te la devuelvo cuando me la pides.

EL DATO

La Casa de Papel recibió el 18 de abril de 2018 la renovación para que pueda filmarse una segunda temporada, la cual se espera que sea lanzada en el año 2019.