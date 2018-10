PES 2019 tendrá novedades en su nueva actualización

Konami le ha dado la mejor de las noticias a todos los gamers que tienen el PES 2019. Ya faltan pocos días para que el juego se actualice en su versión Data Pack 2.0 y presentarán novedades como más de 100 rostros nuevos y equipos de la Super Liga China y también de la Liga Tailandesa. Todo 100% licenciado. Esta actualización estará disponible tanto para PlayStation 4 como para Xbox One y PC desde el 25 de octubre.

No solo tendrán esas novedades, sino que también el AS Mónaco es el nuevo club que se ha asociado al simulador de fútbol y se está especulando bastante que su estadio, en Louis II, vendrá disponible también para poder jugar en los modos de la tarde y noche. Recordemos que en ese estadio siempre se ha tenido que jugar de día debido a que no estaba licenciado y, por ende, carecía de la luz artificial para poder disfrutar de un partido de fútbol en la versión de noche.

Esta actualización también traerá ajustes de jugabilidad. El rendimiento de la Inteligencia Artificial estará totalmente mejorado para que se pueda variar en las maneras de atacar y defender ante los oponentes por computadora. Los arqueros también estarán mejorados de manera que tenga más chances de atajar en el 1v1. Los tiros cortos, los remates de cabeza y el posicionamiento de la zona defensiva de tu equipo también estarán mejorados. Los disparos mencionados tendrán mejor precisión.

También se ha confirmado que marcas deportivas como Nike, Adidas y Puma han agregado sus nuevos botines, incluyendo los más recientes lanzamientos, para que los gamers puedan vestir de una manera mejor a sus jugadores. Cabe destacar que el juego salió hace poco más de un mes a la venta y viene siendo un éxito. ¿Las demás licencias? Existen parches en los cuales puedes apoyarte para tener las demás ligas que no están totalmente licenciadas para que todo sea mucho más realista.