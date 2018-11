¿Aficionado de Boca Juniors no irá a su boda por ver la final de la Copa Libertadores?

¿Te imaginas que el día de tu boda se juegue uno de los partidos más importantes en la historia de tu equipo? Esto le pasa al argentino José Acosta (30), aficionado de Boca Juniors, quien se casará por civil con su novia Solange Gómez (27) el próximo 24 de noviembre, el mismo día de la segunda final de la Copa Libertadores.

'Pepe' dice que cuando se enteró que su casamiento sería el mismo día que el cotejo decisivo ante River Plate pensó en postergar la ceremonia.

"Apenas me enteré que la final iba a ser el sábado 24 de noviembre y encima ante River, quise suspender el casamiento. Me quería morir", le dijo al diario Olé el hincha 'xeneize', quien todavía no descarta ausentarse de su boda, especialmente si Boca Juniors se corona campeón de América por séptima vez.

"No sé cómo voy a hacer para estar a tiempo en la Iglesia si se demora el final. Uno no puede hacer esperar al sacerdote, es una locura. Ya les dije a todos que si ganamos la Libertadores, no me esperen. Yo voy a festejar sí o sí (risas)", agrega Acosta.

Asimismo, el apasionado 'che' ya dijo que si la 'azul y oro' se corona campeón en su boda se escucharán canciones de Boca Juniors, pese a la mayoría de sus familiares y amigos son seguidores del cuadro 'millonario'.

"Yo soy el único inteligente de mi familia. Ellos son todos de River Plate y la mayoría de mis amigos y de los invitados también. Ya le dije al DJ de la fiesta que si gana Boca ponga el himno de la 12 en todos los temas", señaló.

EL DATO

Los dos partidos entre Boca Juniors y River Plate se jugarán sin la presencia de hinchas visitantes.