League of Legends: Conoce los cambios que hará Riot Games para la season 9

Fue en el año 2013 donde League of Legends decidió integrar las clasificatorias. El motivo del sistema de clasificación actual era ofrecer a los jugadores objetivos interesantes. Desde entonces, se ha vuelto el lugar en el que poner a prueba las habilidades individuales.

Sin embargo, esto se fue distorsionando con el pasar del tiempo. Y es que la presencia de trolls y afk durante las partidas no solo del presente año, sino también de los anteriores, han generado que los creadores del videojuego replanteen el sistema y ubiquen esta manera de ponerle fin a este tipo de situaciones.

El emparejamiento debe ser tan justo como sea posible, es uno de los grandes pensamientos de los jugadores cuando inician una rank. "Queremos que el sistema recompense a quienes se enfocan en una posición, pero que también reconozca a quienes eligen dominar varias posiciones. Con ese fin, le haremos grandes cambios al emparejador. La próxima temporada, las Clasificatorias Solo/Dúo contarán con un emparejamiento de posiciones, una forma bonita de decir que encontrará oponentes según tu habilidad en la posición que juegues", explicaron desde League of Legends.

"En cuanto a la clasificación, los jugadores tendrán hasta cinco clasificaciones, una por cada posición en la que jueguen. Con más posibilidades de jugar en tu posición primaria, podrás enfocarte en escalar solo en el carril superior, o en el central, o el que sea. Si eliges jugar en otra posición o si vas por selección automática, experimentarás partidas más justas y tu clasificación reflejará tu habilidad en esa posición. El plan actual solo añade clasificación de posiciones a las Clasificatorias Solo/Dúo. Creemos que tiene sentido dado el metajuego bien definido en cada posición y el énfasis en el juego individual. Dicho esto, estaremos abiertos a cambios futuros sobre esto", detallaron.

SapMagic (Ed Altorfer), diseñador de League of Legends, reveló que el MOBA tendrá una nueva temática a partir de la season 9: las actualizaciones en vivo de los marcos. Esta situación sería nueva debido a que según años anteriores, los jugadores tenían que esperar que termine la temporada para visualizar su nueva adquisición.

"Obteniendo preguntas sobre las fronteras / si el rango pasado se ha ido. Básicamente, estamos convirtiendo el borde en un banner que mostramos en la pantalla de carga y en un montón de lugares. Border refleja tu rango en vivo la próxima temporada. Aquí hay un visual para ayudar! :D", fue el mensaje del representante de Riot a través de las redes sociales.

Getting questions about borders/whether past rank is gone. Basically, we're converting the border into a banner that we show on loading screen and a bunch more places. Border reflects your live rank next season. Here's a visual to help! :D#leagueoflegends #ranked #season2019 pic.twitter.com/zLWbDuYIeO